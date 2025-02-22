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  • Ротенберг поменял Заврагина на Мойсевича после 4-й шайбы от «Куньлуня», Павел пропустил через минуту. Это 15-я замена вратарей СКА в сезоне
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Ротенберг поменял Заврагина на Мойсевича после 4-й шайбы от «Куньлуня», Павел пропустил через минуту. Это 15-я замена вратарей СКА в сезоне

Роман Ротенберг заменил вратарей СКА в 15-й раз в текущем сезоне КХЛ.

Петербургский клуб принимает «Куньлунь» (2:5, третий период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заменил вратаря Егора Заврагина на Павла Мойсевича во втором периоде после 4-й пропущенной шайбы. Через минуту и 11 секунд Мойсевич пропустил гол. 

Таким образом, Ротенберг в 15-й раз в текущем сезоне заменил вратаря по ходу матча. При этом петербургский клуб одержал победы в 3 из этих игр.

5 сентября, «Металлург» – СКА (5:4 ОТ): Плешков заменил Серебрякова.

27 сентября, СКА – «Северсталь» (8:5): Серебряков заменил Плешкова.

29 сентября, СКА – «Куньлунь» (4:5): Серебряков заменил Плешкова.

5 октября, «Северсталь» – СКА (4:3): Серебряков заменил Плешкова.

10 октября, СКА – «Динамо» Минск (2:4): Заврагин заменил Плешкова.

7 ноября, СКА – «Сочи» (2:5): Мойсевич заменил Заврагина.

30 ноября, «Амур» – СКА (5:7): Бережной заменил Мойсевича.

19 декабря, СКА – «Торпедо» (6:4): Заврагин заменил Мойсевича.

25 декабря, ЦСКА – СКА (6:5): Мойсевич заменил Заврагина, затем Заврагин сменил Мойсевича.

8 января, СКА – «Спартак» (0:5): Плешков заменил Мойсевича.

16 января, СКА – «Северсталь» (4:7): Заврагин заменил Мойсевича.

4 февраля, СКА – «Ак Барс» (3:8): Мойсевич заменил Плешкова.

11 февраля, «Динамо» – СКА (3:1): Заврагин заменил Мойсевича.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoПавел Мойсевич
logoРоман Ротенберг
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logoЕгор Заврагин
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logoКуньлунь Ред Стар
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logoНикита Серебряков
logoАртемий Плешков
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