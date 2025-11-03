«Бавария» объявила о рекордной выручке за год – 978,3 млн евро. Чистая прибыль – 27,1 млн

«Бавария» объявила о рекордной выручке за год.

«Бавария » завершила финансовый год-2024/25 с консолидированной выручкой в ​​размере 978,3 млн евро.

Это на 2,8% больше, чем годом ранее, и является новым рекордным показателем мюнхенского клуба.

Операционная прибыль «Баварии» за отчетный период выросла на 11,3% до 187,8 млн.

Прибыль до налогообложения составила 42,5 млн, чистая прибыль — 27,1 млн.