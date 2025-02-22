Ротенберг 6 раз менял вратаря на 6-го полевого в 3-м периоде, СКА забил в большинстве. «Куньлунь» забросил в пустые и победил – 6:4
Роман Ротенберг 6 раз менял вратаря на полевого игрока в матче с «Куньлунем».
СКА проиграл команде тренера Михаила Кравеца со счетом 4:6 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг заменил голкипера Егора Заврагина на Павла Мойсевича во втором периоде. Кроме того, он шесть раз менял вратаря на 6-го полевого в третьем периоде, в первый раз – за 10 минут до конца встречи.
СКА забил гол в большинстве на 50-й минуте, на 55-й «Куньлунь» забросил шайбу в пустые ворота.
Ротенберг поменял Заврагина на Мойсевича после 4-й шайбы от «Куньлуня», Павел пропустил через минуту. Это 15-я замена вратарей СКА в сезоне
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости