Ротенберг 6 раз менял вратаря на 6-го полевого в 3-м периоде, СКА забил в большинстве. «Куньлунь» забросил в пустые и победил – 6:4

Роман Ротенберг 6 раз менял вратаря на полевого игрока в матче с «Куньлунем».

СКА проиграл команде тренера Михаила Кравеца со счетом 4:6 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг заменил голкипера Егора Заврагина на Павла Мойсевича во втором периоде. Кроме того, он шесть раз менял вратаря на 6-го полевого в третьем периоде, в первый раз – за 10 минут до конца встречи.

СКА забил гол в большинстве на 50-й минуте, на 55-й «Куньлунь» забросил шайбу в пустые ворота.

Ротенберг поменял Заврагина на Мойсевича после 4-й шайбы от «Куньлуня», Павел пропустил через минуту. Это 15-я замена вратарей СКА в сезоне