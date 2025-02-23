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«Барселона» обыграла «Лас-Пальмас» (2:0), забили Ольмо и Ферран. Каталонцы остаются 1-ми в Ла Лиге

«Барселона» в гостях победила «Лас-Пальмас» (2:0) в 25-м туре Ла Лиги.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет на 72-й минуте открыл Дани Ольмо, а второй гол в добавленное время забил Ферран Торрес.

«Блауграна» сохранила первое место в чемпионате Испании по итогам тура.

Испания. Ла Лига 22 февраля 20:00
25 тур
де Гран Канария
Лас-Пальмас
Матч завершен
0 - 2
0.56XG1.87
Барселона
Коэффициенты
Матч окончен
90’
Рафинья   Мартин
90’
  Ферран Торрес
Байчетич   Бенито Рамирес
86’
Вити   Пессолеси
85’
85’
Ямаль   Ферран Торрес
85’
Педри   де Йонг
82’
де Йонг
Суарес
80’
Молейро   Фустер
67’
Эссугу   Кампанья
67’
Макберни   Мата
66’
62’
  Ольмо
46’
Лопес   Ольмо
2тайм
Перерыв
Лас-Пальмас:
Силлессен, Муньос, Мармоль, Суарес, Вити (Пессолеси, 85), Байчетич (Бенито Рамирес, 86), Эссугу (Кампанья, 67), Молейро (Фустер, 67), Хави Муньос, Сандро Рамирес, Макберни (Мата, 66), Хоркаш, Пессолеси, Эрцог, Кампанья, Бенито Рамирес, Луаодис, Фустер, Виера, Мата
1тайм
Барселона:
Шченсны, Бальде, Кубарси, Эрик Гарсия, Кунде, Педри (де Йонг, 85), Касадо, Рафинья (Мартин, 90), Лопес (Ольмо, 46), Ямаль (Ферран Торрес, 85), Левандовски, Пенья, Кочен, Араухо, Мартинес, Форт, Мартин, Гави, Торре, Ольмо, де Йонг, Ферран Торрес, Виктор

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoБарселона
logoЛас-Пальмас
logoЛа Лига
онлайны
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