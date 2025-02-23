«Барселона» обыграла «Лас-Пальмас» (2:0), забили Ольмо и Ферран. Каталонцы остаются 1-ми в Ла Лиге

«Барселона» в гостях победила «Лас-Пальмас» (2:0) в 25-м туре Ла Лиги.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет на 72-й минуте открыл Дани Ольмо , а второй гол в добавленное время забил Ферран Торрес .

«Блауграна» сохранила первое место в чемпионате Испании по итогам тура.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги