Матч окончен
«Барселона» обыграла «Лас-Пальмас» (2:0), забили Ольмо и Ферран. Каталонцы остаются 1-ми в Ла Лиге
«Барселона» в гостях победила «Лас-Пальмас» (2:0) в 25-м туре Ла Лиги.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счет на 72-й минуте открыл Дани Ольмо, а второй гол в добавленное время забил Ферран Торрес.
«Блауграна» сохранила первое место в чемпионате Испании по итогам тура.
Испания. Ла Лига 22 февраля 20:00
25 турде Гран Канария
Матч завершен
0 - 2
0.56XG1.87
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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