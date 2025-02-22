Ротенберг о признании его главным лицом КХЛ: «Я в хоккее 18 лет, с 2007-го, еще до КХЛ. Сколько игр получается? Я всегда лично присутствовал. Благодарен каждому, кто голосовал, это важно»

Роман Ротенберг рад тому, что его выбрали главным лицом КХЛ.

Ранее в анонимном голосовании, которое проводилось «Спорт-Экспрессом», представители 22 клубов Фонбет Чемпионата КХЛ из 23 выбрали тренера СКА главным лицом лиги.

– Несколько дней назад были опубликованы результаты опроса одного из спортивных изданий. Там вас назвали главным лицом лиги. Видимо, из-за ваших невероятных пресс-конференций.

– Я работаю в хоккее уже 18 лет. Наверное, это довольно длительный срок. А вы сколько работаете в вашем издании?

– Явно меньше 18 лет.

– Сколько вы работаете? Вас же не выбрали еще лицом средств массовой информации. Есть к чему стремиться.

– Конечно. Во-первых, вопрос, что вы по этому поводу думаете? Учитывая, как вы экспрессивно пресс-конференции проводите.

– Еще раз. Я в хоккее работаю 18 лет. 18 лет – довольно длительный срок. Согласитесь? 18 сезонов. Сначала как консультант, потом внутри. Это довольно длительный срок.

Сколько игр было в КХЛ ? Это еще было до КХЛ. 2007 год – это была еще Суперлига. Давайте посчитаем количество игр за 18 лет. 100 игр примерно в сезоне. Примерно. С учетом плей-офф. Итого, сколько получается игр?

– 1800.

– Я лично присутствовал на огромном количестве этих игр. Всегда. Потому что только так можно понять хоккей. Я благодарен всем, кто проголосовал за меня. Это важно для меня, но это не самое важное.

Самое важное для меня – чтобы наша команда побеждала и что мы находим сейчас вместе с командой в ситуации, где нас каждый день обсуждают.

К сожалению, вы в Череповец не прилетаете. Вас очень много всегда в Санкт-Петербурге, а в Череповце был один журналист. Наверное, есть какие-то моменты, которые мы можем все вместе улучшить.

Спасибо за доверие. Благодарен каждому, кто проголосовал. Продолжаем работу. Есть что улучшить. Всегда есть что улучшить, – сказал главный тренер СКА после поражения от «Куньлуня» (4:6).