Ротенберг о признании его главным лицом КХЛ: «Я в хоккее 18 лет, с 2007-го, еще до КХЛ. Сколько игр получается? Я всегда лично присутствовал. Благодарен каждому, кто голосовал, это важно»
Ранее в анонимном голосовании, которое проводилось «Спорт-Экспрессом», представители 22 клубов Фонбет Чемпионата КХЛ из 23 выбрали тренера СКА главным лицом лиги.
– Несколько дней назад были опубликованы результаты опроса одного из спортивных изданий. Там вас назвали главным лицом лиги. Видимо, из-за ваших невероятных пресс-конференций.
– Я работаю в хоккее уже 18 лет. Наверное, это довольно длительный срок. А вы сколько работаете в вашем издании?
– Явно меньше 18 лет.
– Сколько вы работаете? Вас же не выбрали еще лицом средств массовой информации. Есть к чему стремиться.
– Конечно. Во-первых, вопрос, что вы по этому поводу думаете? Учитывая, как вы экспрессивно пресс-конференции проводите.
– Еще раз. Я в хоккее работаю 18 лет. 18 лет – довольно длительный срок. Согласитесь? 18 сезонов. Сначала как консультант, потом внутри. Это довольно длительный срок.
Сколько игр было в КХЛ? Это еще было до КХЛ. 2007 год – это была еще Суперлига. Давайте посчитаем количество игр за 18 лет. 100 игр примерно в сезоне. Примерно. С учетом плей-офф. Итого, сколько получается игр?
– 1800.
– Я лично присутствовал на огромном количестве этих игр. Всегда. Потому что только так можно понять хоккей. Я благодарен всем, кто проголосовал за меня. Это важно для меня, но это не самое важное.
Самое важное для меня – чтобы наша команда побеждала и что мы находим сейчас вместе с командой в ситуации, где нас каждый день обсуждают.
К сожалению, вы в Череповец не прилетаете. Вас очень много всегда в Санкт-Петербурге, а в Череповце был один журналист. Наверное, есть какие-то моменты, которые мы можем все вместе улучшить.
Спасибо за доверие. Благодарен каждому, кто проголосовал. Продолжаем работу. Есть что улучшить. Всегда есть что улучшить, – сказал главный тренер СКА после поражения от «Куньлуня» (4:6).
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