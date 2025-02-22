Слушания по расторжению брака Икарди и Нары начнутся 11 марта. Ванда потребует у футболиста 500 тысяч евро в месяц
Процесс расторжения брака Мауро Икарди и Ванды Нары начнется в марте.
11 марта нападающий «Галатасарая» вернется в Италию в сопровождении адвоката Валерии Де Веллис, чтобы присутствовать на первом слушании по бракоразводному процессу, пишет Corriere della Sera.
Его супруга настаивала на том, чтобы дело рассматривалось в Буэнос-Айресе, но в итоге согласилась на проведении судебного процесса в Милане.
Утверждается, что Ванда Нара потребует у футболиста около 500 тысяч евро в месяц для себя и содержания двоих дочерей.
Икарди и Нара состояли в браке 11 лет.
У Икарди изъяли телефон из-за обвинений от Ванды в гендерном насилии и шантажа интимными фото и видео. Игрок «Галатасарая» пока не дает пароль
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Corriere della Sera
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