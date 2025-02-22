Чемпионат мира по биатлону-2025. Эстафета. Перро и Фийон-Майе побегут за Францию, братья Бо и Лагрейд – за Норвегию, Самуэльссон и Понсилуома – за Швецию
Чемпионат мира по биатлону-2025
Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины
Эстафета
Начало – 17:05 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Старт-лист
1. Франция (Эмильен Клод, Фабьен Клод, Эрик Перро, Кентен Фийон-Майе)
2. Норвегия (Эндре Стремсхайм, Тарьей Бо, Стурла Хольм Лагрейд, Йоханнес Бо)
3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон)
4. Германия (Филипп Наврат, Данило Ритмюллер, Йоханнес Кюн, Филипп Хорн)
5. Словения (Миха Довжан, Яков Фак, Антон Видмар, Ловро Планко)
6. Украина (Антон Дудченко, Виталий Мандзын, Тарас Лесюк, Дмитрий Пидручный)
7. Италия (Даниэле Каппеллари, Лукас Хофер, Элиа Дзени, Томмазо Джакомель)
8. США (Пол Шоммер, Максим Жермен, Кэмпбелл Райт, Шон Доэрти)
9. Чехия (Томаш Микишка, Витезслав Горниг, Йонаш Маречек, Михал Крчмарж)
10. Финляндия (Олли Хииденсало, Теро Сеппяля, Йими Клеметтинен, Артту Хейккинен)
11. Швейцария (Себастьян Штальдер, Йоша Буркхальтер, Джеймс Пакаль, Никлас Хартвег)
12. Австрия (Патрик Якоб, Симон Эдер, Фредрик Мюльбахер, Давид Коматц)
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