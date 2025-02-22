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Чемпионат мира по биатлону-2025. Эстафета. Перро и Фийон-Майе побегут за Францию, братья Бо и Лагрейд – за Норвегию, Самуэльссон и Понсилуома – за Швецию

22 февраля на чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде пройдет мужская эстафета.

Чемпионат мира по биатлону-2025

Ленцерхайде, Швейцария

Мужчины

Эстафета

Начало – 17:05 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Старт-лист

1. Франция (Эмильен Клод, Фабьен Клод, Эрик Перро, Кентен Фийон-Майе)

2. Норвегия (Эндре Стремсхайм, Тарьей Бо, Стурла Хольм Лагрейд, Йоханнес Бо)

3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон)

4. Германия (Филипп Наврат, Данило Ритмюллер, Йоханнес Кюн, Филипп Хорн)

5. Словения (Миха Довжан, Яков Фак, Антон Видмар, Ловро Планко)

6. Украина (Антон Дудченко, Виталий Мандзын, Тарас Лесюк, Дмитрий Пидручный)

7. Италия (Даниэле Каппеллари, Лукас Хофер, Элиа Дзени, Томмазо Джакомель)

8. США (Пол Шоммер, Максим Жермен, Кэмпбелл Райт, Шон Доэрти)

9. Чехия (Томаш Микишка, Витезслав Горниг, Йонаш Маречек, Михал Крчмарж)

10. Финляндия (Олли Хииденсало, Теро Сеппяля, Йими Клеметтинен, Артту Хейккинен)

11. Швейцария (Себастьян Штальдер, Йоша Буркхальтер, Джеймс Пакаль, Никлас Хартвег)

12. Австрия (Патрик Якоб, Симон Эдер, Фредрик Мюльбахер, Давид Коматц)

Расписание чемпионата мира по биатлону-2025 в Ленцерхайде

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
эстафета
Ленцерхайде
logoЧемпионат мира по биатлону
результаты
logoсборная Финляндии
logoДмитрий Пидручный
logoЙоханнес Кюн
logoЛукас Хофер
logoсборная Италии по биатлону
Фредрик Мюльбахер
logoТарас Лесюк
logoСебастьян Штальдер
logoЭмильен Клод
logoсборная США
logoсборная Швейцарии
logoЙонаш Маречек
logoДаниэле Каппеллари
logoСебастьян Самуэльссон
logoТеро Сеппяля
logoсборная Швеции
logoВиктор Брандт
logoсборная Чехии
logoсборная Украины
logoЭрик Перро
logoЯков Фак
Патрик Якоб
logoсборная Словении
Артту Хейккинен
logoСимон Эдер
logoФилипп Хорн
Элия Дзени
logoЙеспер Нелин
logoВиталий Мандзын
Томаш Микишка
logoДанило Ритмюллер
logoЭндре Стремсхайм
Джеймс Пакаль
logoсборная Австрии
logoАнтон Дудченко
logoОлли Хииденсало
logoсборная Норвегии
Йими Клеметтинен
logoДавид Коматц
logoМиха Довжан
logoФилипп Наврат
logoКентен Фийон-Майе
logoПол Шоммер
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoЙоша Буркхальтер
logoНиклас Хартвег
logoМаксим Жермен
logoВитеслав Хорниг
logoЛовро Планко
logoТарьей Бо
logoМартин Понсилуома
logoАнтон Видмар
logoШон Доэрти
logoМихал Крчмарж
logoсборная Франции
logoТоммазо Джакомель
logoФабьен Клод
logoЙоханнес Бо
logoсборная Германии
logoКэмпбелл Райт
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