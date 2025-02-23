Овечкин без голов 2-й матч подряд: 4 броска, 4 хита за 18:00 с «Питтсбургом»
Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче с «Питтсбургом» (8:3).
Капитан «Вашингтона» не сумел забить во второй игре чемпионата НХЛ подряд. В предыдущий раз он сделал 3 голевые передачи в матче с «Ютой» (4:5 Б).
Всего в 40 играх сезона на счету россиянина 43 (26+17) очка.
Сегодня за 18:00 (5:28 – в большинстве) у Овечкина 4 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 4 силовых приема, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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