Овечкин без голов 2-й матч подряд: 4 броска, 4 хита за 18:00 с «Питтсбургом»

Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче с «Питтсбургом» (8:3).

Капитан «Вашингтона » не сумел забить во второй игре чемпионата НХЛ подряд. В предыдущий раз он сделал 3 голевые передачи в матче с «Ютой» (4:5 Б).

Всего в 40 играх сезона на счету россиянина 43 (26+17) очка.

Сегодня за 18:00 (5:28 – в большинстве) у Овечкина 4 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 4 силовых приема, полезность – «плюс 1».