Вечер бокса в Эр-Рияде: реванш Бивола и Бетербиева, Дюбуа – Паркер, Ортис – Мадримов и другие бои

22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, который возглавит бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым (21-0) и Дмитрием Биволом (23-1).

В соглавном поединке за пояс чемпиона IBF подерутся Даниэль Дюбуа (22-2) и Джозеф Паркер (35-3).

Главные бои карда :

• Шакур Стивенсон (22-0) – Флойд Скофилд (18-0);

• Карлос Адамес (24-1) – Хамза Шираз (21-0);

• Вирджил Ортис (22-0) – Исраил Мадримов (10-1-1);

• Чжан Чжилей (27-2-1) – Агит Кабайел (25-0);

• Джошуа Буатси (19-0) – Каллум Смит (30-2).

В России главный бой в прямом эфире покажет Первый канал и стриминговый сервис Okko. Начало – не ранее 23:00 по московскому времени. Поединки основного карда начнутся в 18:00.

Следить за главными событиями турнира можно в нашем онлайне .

Видели, как Бивол и Бетербиев готовятся к реваншу? Даже жонглируют гантелями и грифом

Иссык-Куль – место силы Бивола. Вы точно влюбитесь