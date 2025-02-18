Вечер бокса в Эр-Рияде: реванш Бивола и Бетербиева, Дюбуа – Паркер, Ортис – Мадримов и другие бои
22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, который возглавит бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым (21-0) и Дмитрием Биволом (23-1).
В соглавном поединке за пояс чемпиона IBF подерутся Даниэль Дюбуа (22-2) и Джозеф Паркер (35-3).
Главные бои карда:
• Шакур Стивенсон (22-0) – Флойд Скофилд (18-0);
• Карлос Адамес (24-1) – Хамза Шираз (21-0);
• Вирджил Ортис (22-0) – Исраил Мадримов (10-1-1);
• Чжан Чжилей (27-2-1) – Агит Кабайел (25-0);
• Джошуа Буатси (19-0) – Каллум Смит (30-2).
В России главный бой в прямом эфире покажет Первый канал и стриминговый сервис Okko. Начало – не ранее 23:00 по московскому времени. Поединки основного карда начнутся в 18:00.
Следить за главными событиями турнира можно в нашем онлайне.
Видели, как Бивол и Бетербиев готовятся к реваншу? Даже жонглируют гантелями и грифом
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий