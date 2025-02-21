Андреева обыграла Швентек, Канада выиграла Турнир четырех наций, Рубиалес избежал тюрьмы, Глебов перешел в «Динамо», ассист Захаряна, Вембаньяма выбыл до конца сезона и другие новости

1. Мирра Андреева обыграла Игу Швентек в четвертьфинале турнира в Дубае. В полуфинале россиянка встретится с Еленой Рыбакиной.

Андрей Рублев выбил Алекса де Минаур в четвертьфинале в Дохе, а Даниил Медведев снялся с матча с Феликсом Оже-Альяссимом из-за отравления .

2. Луис Рубиалес избежал тюрьмы по делу о поцелуе Эрмосо. Экс-главу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) оштрафовали, ему запретили приближаться к футболистке ближе чем на 200 метров.

3. Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы. «Реал Сосьедад» Захаряна, «Аякс», «Фенербахче», «Виктория» Пльзень, «Рома», АЗ, ФКСБ и «Буде-Глимт» вышли в следующий раунд . Варианты пар довольно интересные: например, «МЮ» сыграет с «Сосьедадом» или АЗ, «Рома» – с «Атлетиком» или «Лацио», а «Аякс» – с «Лионом» или «Айнтрахтом».

Кстати, Арсен Захарян сделал ассист в матче с «Мидтьюлландом» – через 7 минут после выхода на замену.

«Бетис», «Панатинаикос», «Копенгаген», «Пафос», «Борац Баня-Лука», «Ягеллония», «Целе» и «Мольде» вышли в 1/8 финала Лиги конференций. «Челси», напрямую вышедший в эту стадию, сыграет с «Бетисом» или «Копенгагеном».

4. В Фонбет чемпионате КХЛ «Локомотив» обыграл «Куньлунь», «Спартак» забросил 6 шайб «Сибири», «Северсталь» была сильнее «Барыса», «Автомобилист» победил «Амур».

5. Трансферные новости. Данил Глебов перешел из «Ростова» в «Динамо». «Спартак» продал Мелешина «Сочи», 20-летний форвард выступал там на правах аренды. Трансфер Саласара в «Спартак» сорвался : москвичи отменили сделку, чтобы избежать конфликта с «Зенитом». Матиаса Перейры в «Зените» тоже не будет , зато переход Зделара из ЦСКА, похоже, состоялся .

6. Франция выиграла сингл-микст с Симон и Фийоном-Майе на чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде, Норвегия с Фемстейневик и Йоханнесом Бо – 2-я, Германия – 3-я.

7. Сборная Канады выиграла Турнир четырех наций, победив США в финале (3:2 ОТ). Победу «кленовым» принес гол Коннора Макдэвида в овертайме. Самым ценным игроком турнира был признан другой форвард канадцев Нэтан Маккиннон, ставший лучшим снайпером с 4 шайбами в 4 играх.

8. Фигуристка Александра Трусова выступит в паре с Игнатовым на «Русском вызове», Щербакова, Сотникова, Гуменник, Кондратюк, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский – в заявке.

9. Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма выбыл до конца сезона из-за тромбоза глубоких вен.

А форвард «Милуоки» Бобби Портис дисквалифицирован на 25 матчей за нарушение антидопинговой программы.

10. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) не нашла у Хосе Мунуэры Монтеро конфликта интересов. Арбитр может вернуться к судейству.

11. НБА. «Сан-Антонио» обыграл «Финикс», «Милуоки» взял верх над «Клипперс» и другие результаты .

12. Инфраструктура США не готова принять миллионы людей во время ЧМ-2026 и Олимпиады-2028, заявили в Туристической ассоциации страны. Есть проблемы с выдачей виз и технологиями безопасности.

13. В «МЮ» при Рэтклиффе экономят на канцтоварах и крепеже : сотрудники пересчитывают коробки с шурупами, чтобы не заказать лишних. Порции в столовой стали меньше, добавки не дают.

14. Болгарская чемпионка мира по художественной гимнастике Радина Томова дисквалифицирована за допинг на три года.

15. Магнус Карлсен выставил на аукцион джинсы , из-за которых снялся с ЧМ по рапиду.

16. Илия Топурия должен подраться с Исламом Махачевым летом или в конце 2025 года.

17. Винисиус выложил плачущий эмодзи после победы над «Сити» в ЛЧ: «Окей 😭». Вероятно, это ответ на баннер про горькие слезы.

Цитаты дня.

Льюис Хэмилтон: «Вопрос не в восьмом титуле, а в первом с «Феррари» . Не думаю, что буду готов уйти после этого»

Георгий Мелкадзе: «У меня просто не было шанса в «Спартаке». На тренировках я был одним из лучших. Король тренировок, как говорится »

«Хвича – российский игрок, потому что научился играть в футбол в России . Рад, что наши играют в таком великом клубе, как «ПСЖ». Кавазашвили о Кварацхелии и Сафонове

Черданцев ответил главе Минпромторга, заявившему, что в России не ждут зарубежный автопром: «Я жду. Какой равноценный по цене/качеству автомобиль предлагается взамен хотя бы «Соларису»? »

«Когда видишь девушку в клубе, хочешь ее трахнуть . Сегодня так же: надо трахнуть соперника. Хер должен быть вот таким!» Тренер «Шатору» и клуб извинились за видео предматчевой установки

Пиняев о книгах: «Достоевский – тяжелый люкс, до него надо дорасти . Единственное, что я прочитал – Марк Твен. Что-то про остров»

Слуцкий о ЦСКА: «Мы были самым эффективным клубом Европы по соотношению цены и качества . Инспекторы из УЕФА думали, что у нас какой-то черный нал, огромные деньги»

Ули Хенесс: «Я очень критически отношусь к Трампу. Но мы все хотим, чтобы конфликт на Украине закончился, а мира без США не будет , к сожалению»