Дивеев про Зделара в «Зените»: «Мы рады, что он ушел. Пускай они тратят – это же их деньги, ЦСКА будет играть в свой футбол»

Игорь Дивеев заявил, что в ЦСКА рады уходу Саши Зделара в «Зенит».

«Что касается ухода Зделара в «Зенит», то у нас много футболистов, которые могут заменить друг друга. У нас большая конкуренция и много игроков на каждую позицию. Саше пожелали удачи, и самое главное – без травм. Уже скоро увидимся.

Как я слышал, со Зделаром не продлевали контракт, но точно не знаю. Мы рады, что он ушел.

Что касается трат «Зенита», пускай тратит. Это же их деньги. Если они могут себе позволить, пускай покупают футболистов. Мы будем играть в свой футбол», – сказал защитник ЦСКА Дивеев.

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