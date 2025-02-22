«Арсенал» на 8 очков отстает от «Ливерпуля» в АПЛ после поражения от «Вест Хэма». Мерсисайдцы завтра сыграют с «Ман Сити»
Отставание «Арсенала» от «Ливерпуля» в АПЛ увеличилось за последние дни.
Сегодня команда Микеля Артеты проиграла «Вест Хэму» в домашнем матче – 0:1. Лондонцы занимают 2-е место в таблице с 53 очками после 26 туров.
«Ливерпуль», в среду сыгравший вничью с «Астон Виллой» (2:2) в перенесенном матче 29-го тура, опережает «Арсенал» на 8 очков при равном количестве проведенных игр. Завтра команда Арне Слота выступит в гостях у «Манчестер Сити».
В следующем туре «Арсенал» сыграет на выезде с «Ноттингем Форест», занимающим 3-е место в таблице с отставанием от «канониров» на 6 очков при игре в запасе.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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