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Поражение от Дмитрия Бивола – первое в карьере Артура Бетербиева. Он не проигрывал с 2013 года

В Эр-Рияде состоялся вечер бокса, который возглавил бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Поражение от Бивола – первое в профессиональной карьере Бетербиева. До этого он выиграл 21 бой и не проигрывал с 2013 года.

В октябре-2024 Бивол проиграл впервые в карьере – Бетербиеву решением большинства судей.

Почему для бокса так важны реванши

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
logoАртур Бетербиев
Бивол - Бетербиев
Вечер бокса Эр-Рияд
logoбокс
logoДмитрий Бивол
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