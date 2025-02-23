Поражение от Дмитрия Бивола – первое в карьере Артура Бетербиева. Он не проигрывал с 2013 года

В Эр-Рияде состоялся вечер бокса, который возглавил бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом .

Поражение от Бивола – первое в профессиональной карьере Бетербиева. До этого он выиграл 21 бой и не проигрывал с 2013 года.

В октябре-2024 Бивол проиграл впервые в карьере – Бетербиеву решением большинства судей.

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