Поражение от Дмитрия Бивола – первое в карьере Артура Бетербиева. Он не проигрывал с 2013 года
В Эр-Рияде состоялся вечер бокса, который возглавил бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
Поражение от Бивола – первое в профессиональной карьере Бетербиева. До этого он выиграл 21 бой и не проигрывал с 2013 года.
В октябре-2024 Бивол проиграл впервые в карьере – Бетербиеву решением большинства судей.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
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