Киву о Лаутаро без голов в 3 матчах: «Он не забивал неделю, так что не будем гнать волну»
Кристиан Киву: Лаутаро без голов в 3 матчах – это не проблема.
Кристиан Киву оценил 3-матчевую безголевую серию Лаутаро Мартинеса.
Тренер «Интера» высказался после игры с «Вероной» (2:1) в Серии А.
- Лаутаро нервничает из-за того, что не забивает в последнее время?
– Лаутаро не забивал неделю, так что не будем поднимать шумиху. Играть постоянно непросто, нет смысла гнать волну. Лаутаро же забивал в Брюсселе (21 октября в матче с «Юнионом» в Лиге чемпионов – Спортс”).
Он лидер, а то, что не забивал на протяжении недели – думаю, не проблема, – сказал Киву.
