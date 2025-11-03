Киву о Лаутаро без голов в 3 матчах: «Он не забивал неделю, так что не будем гнать волну»

Кристиан Киву: Лаутаро без голов в 3 матчах – это не проблема.

Кристиан Киву оценил 3-матчевую безголевую серию Лаутаро Мартинеса .

Тренер «Интера » высказался после игры с «Вероной» (2:1) в Серии А.

- Лаутаро нервничает из-за того, что не забивает в последнее время?

– Лаутаро не забивал неделю, так что не будем поднимать шумиху. Играть постоянно непросто, нет смысла гнать волну. Лаутаро же забивал в Брюсселе (21 октября в матче с «Юнионом» в Лиге чемпионов – Спортс”).

Он лидер, а то, что не забивал на протяжении недели – думаю, не проблема, – сказал Киву.