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Судья поставил пенальти в ворота «МЮ» на 93-й – де Лигт и Магуайр прихватили Янга. ВАР позвал Мэдли к монитору, и арбитр отменил решение

Судья поставил пенальти в ворота «МЮ» в добавленное время, но отменил после ВАР.

«Эвертон» дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в 26-м туре АПЛ, гости уступали 0:2 до 72-й минуты.

На 93-й минуте 39-летний защитник «ирисок» Эшли Янг, ранее игравший за «Юнайтед», рвался на добивание и упал после того, как его прихватил за футболку сзади защитник «МЮ» Маттейс де Лигт. Также в борьбе участвовал Харри Магуайр. Главный судья встречи Энди Мэдли указал на точку.

Однако арбитры ВАР вмешались в эпизод и пригласили Мэдли изучить повтор. Энди ознакомился с видео и отменил свое первоначальное решение.

Изображение: кадр из трансляции Optus Sport

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoпремьер-лига Англия
logoЭвертон
logoМанчестер Юнайтед
logoХарри Магуайр
logoсудьи
logoЭшли Янг
видеоповторы
Энди Мэдли
logoМаттейс де Лигт
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