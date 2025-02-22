Судья поставил пенальти в ворота «МЮ» на 93-й – де Лигт и Магуайр прихватили Янга. ВАР позвал Мэдли к монитору, и арбитр отменил решение
Судья поставил пенальти в ворота «МЮ» в добавленное время, но отменил после ВАР.
«Эвертон» дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в 26-м туре АПЛ, гости уступали 0:2 до 72-й минуты.
На 93-й минуте 39-летний защитник «ирисок» Эшли Янг, ранее игравший за «Юнайтед», рвался на добивание и упал после того, как его прихватил за футболку сзади защитник «МЮ» Маттейс де Лигт. Также в борьбе участвовал Харри Магуайр. Главный судья встречи Энди Мэдли указал на точку.
Однако арбитры ВАР вмешались в эпизод и пригласили Мэдли изучить повтор. Энди ознакомился с видео и отменил свое первоначальное решение.
Изображение: кадр из трансляции Optus Sport
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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