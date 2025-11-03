  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Краснодар» обыграл «Спартак», красные Кордобы и Дугласа, победы «Барсы», «Интера» и «Милана», Синнер выиграл «Мастерс» в Париже, Батраков – в шорт-листе «ПСЖ», женский «Спартак» – чемпион России и другие новости
1

«Краснодар» обыграл «Спартак», красные Кордобы и Дугласа, победы «Барсы», «Интера» и «Милана», Синнер выиграл «Мастерс» в Париже, Батраков – в шорт-листе «ПСЖ», женский «Спартак» – чемпион России и другие новости

1. «Краснодар» обыграл «Спартак» в центральном матче воскресенья – 2:1. Ливай забил на 90-й, Кордоба забил (а еще один мяч Джона в 1-м тайме отменили из-за офсайда) и удалился, Дуглас получил красную на 95-й.

«Балтика» обыграла «Ахмат» (2:0), «Оренбург» победил «Сочи» (3:1).

«Краснодар» лидирует в РПЛ с 32 очками, ЦСКА отстает на два балла, «Зенит» – на три. «Локо – 5-й, «Спартак» – 6-й, «Динамо» – 8-е.

2. «Барселона» без особых проблем обыграла «Эльче» – 3:1. Рэшфорд, Ферран и Ямаль забили, у Фермина 2 ассиста.

3. КХЛ. «Спартак» проиграл «Сочи», «Трактор» одолел «Сибирь», «Автомобилист» уступил «Торпедо», «Локомотив» оказался сильнее «Салавата».

4. ⚡ Гран-при Канады. Малинин победил с преимуществом в 76 баллов, Александр Селевко – 2-й, Миура – 3-й.

Гран-при России. «Красноярье». Угожаев выиграл короткую программу, Полянский – 2-й, Мельников – 3-й, Федоров – 4-й. Двоеглазова победила в короткой программе у женщин, Куликова – 2-я, Ляшенко – 3-я. Бойкова и Козловский выиграли короткую программу в состязаниях пар, Щербинина и Петров – 2-е, Чикмарева и Янченков – 3-и.

5. Янник Синнер победил Феликса Оже-Альяссима в финале «Мастерса» в Париже.

На итоговом турнире WTA Гауфф проиграла Пегуле, Cоболенко победила Паолини в 1-м туре.

6. НХЛ. «Тампа» обыграла «Юту» – 5-я победа подряд после 4 поражений, Кучеров вновь без очков. «Филадельфия» уступила «Калгари» (1:2), Мичков продлил безголевую серию до 8 матчей. Все результаты дня – здесь

7. «Манчестер Сити» победил «Борнмут» – 3:1. Холанд сделал дубль с передач Шерки, Доннарумма ошибся на выходе при голе Адамса.

8. Алексей Батраков – в шорт-листе «ПСЖ». Парижане могут сделать «Локо» предложение летом, пишет «Матч ТВ».

9. НБА. 28 очков и 13 передач Букера помогли «Финиксу» нанести «Сан-Антонио» первое поражение в сезоне, «Лейкерс» играют с «Майами» и другие матчи  

10. «Интер» выиграл в гостях у «Вероны» благодаря автоголу Фресе на 93-й минуте – 2:1, гол Павловича принес «Милану» победу над «Ромой» – 1:0. Меньян отразил пенальти Дибалы на 82-й. 

11. Женский «Спартак» впервые в истории стал чемпионом России.

12. У Магомеда Оздоева дубль во втором матче подряд за ПАОК. Россиянин набрал 7 (5+2) очков в 9 матчах чемпионата Греции.

13. «Доджерс» в девятый раз в истории стали чемпионами MLB, обыграв в финале «Торонто».

14. «Салават Юлаев» обменял вратаря Александра Самонова в ЦСКА на компенсацию.

Цитаты дня.

Криштиану Роналду: «Футбол – моя жизнь. Хочу продолжать, пока ноги позволяют. Страсть все еще есть»

Александр Мостовой: «Помню, мне кто‑то сказал, что «Динамо» может стать чемпионом в этом сезоне. Я долго смеялся»

Кордоба об удалении со «Спартаком»: «Это вызывает смех, пусть остановят меня другим способом. «Краснодар» превосходил соперника до того, как судьи сделали свою работу»

Орлов о Мостовом: «Как можно похитить игрока «Зенита»?! Даже не представляю, что этих ребят ждало бы в советское время. Мальчики, наверное, и не знали, кого похищают»

Станкович о желтой в матче с «Краснодаром»: «Был очевидный фол на Мартинсе. С этим арбитром такое не впервые, у «Спартака» с ним минимальный процент очков»

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Дмитриев о разбитом окне автобуса «Спартака»: «Непонятно, что прилетело. На камень не похоже. Страшновато было»
37 минут назад
Станкович об 1:2 с «Краснодаром»: «Ву, Денисов, Литвинов и Дмитриев бились как львы. Если бы «Спартак» не подарил второй гол, могло все завершиться иначе»
сегодня, 03:52
Дибала впервые не забил с пенальти за «Рому», получив травму при ударе с точки в игре с «Миланом». Ранее у форварда было 18 успешных попыток
сегодня, 02:34
Эксперты Лиги чемпионов совсем не верят в триумф «Арсенала». А кто ваш фаворит?
вчера, 22:30Тесты и игры
«Наполи» лидирует в Серии А с 22 очками после 10-го тура. «Интер», «Милан» и «Рома» отстают на один балл, «Болонья» и «Юве» – на 4
вчера, 22:14
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Эльче», «Бетис» разгромил «Мальорку», «Эспаньол» проиграл «Алавесу» в гостях
вчера, 21:58
«Милан» не проигрывает 10 матчей – 7 побед и 3 ничьих
вчера, 21:55
Холанд изобразил робота, празднуя 1-й гол «Борнмуту»
вчера, 21:50Фото
Гол Павловича принес «Милану» победу над «Ромой» – 1:0. Меньян отразил пенальти Дибалы на 82-й
вчера, 21:44
«Приезжала столица – проводили ее домой». Сперцян после 2:1 «Краснодара» со «Спартаком»
вчера, 21:36
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Сассуоло» против «Дженоа», «Лацио» сыграет с «Кальяри»
13 минут назад
Талалаев о травме Петрова в матче с «Ахматом»: «Ндонг сыграл некрасиво. При 0:2, игра 10 на 11, идти на такой контакт…»
23 минуты назад
Березовский назвал Батракова лучшим российским игроком: «В плане стабильности — хороший пример. Видны его горящие глаза, ненасытность, он хочет еще и еще»
53 минуты назад
У Сон Хын Мина 1+1 с пасом на победный гол в матче с «Остином». «Лос-Анджелес» вышел в 1/4 финала Кубка МЛС на «Ванкувер» Мюллера
сегодня, 04:18
Первая лига. «Ротор» примет «Арсенал», «Факел» против «Торпедо»
сегодня, 04:02
Осинькин об 1:3 с «Оренбургом»: «Сочи» не выдержал борьбу. Ранний гол, специфика поля и стадиона. Здесь непросто любой команде»
сегодня, 03:38
Аллегри об 1:0 с «Ромой»: «Милан» вышел на второй тайм с правильным настроем и мог удвоить счет»
сегодня, 03:25
Ахметзянов о 1-й победе «Оренбурга» в РПЛ за 9 матчей: «С такими горящими глазами невозможно не добиваться результата»
сегодня, 03:00
Талалаев о 2:0: «Удивило, что «Балтика» создала столько моментов в матче с крепким, боевитым «Ахматом»
сегодня, 02:15
Леау про 1:0 с «Ромой»: «Милан» создал больше моментов, не пропустил ни с игры, ни с пенальти. Знали, что можем победить»
вчера, 22:29