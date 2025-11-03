«Краснодар» обыграл «Спартак», красные Кордобы и Дугласа, победы «Барсы», «Интера» и «Милана», Синнер выиграл «Мастерс» в Париже, Батраков – в шорт-листе «ПСЖ», женский «Спартак» – чемпион России и другие новости

1. «Краснодар» обыграл «Спартак» в центральном матче воскресенья – 2:1. Ливай забил на 90-й, Кордоба забил (а еще один мяч Джона в 1-м тайме отменили из-за офсайда) и удалился , Дуглас получил красную на 95-й.

«Балтика» обыграла «Ахмат» (2:0), «Оренбург» победил «Сочи» (3:1).

«Краснодар» лидирует в РПЛ с 32 очками, ЦСКА отстает на два балла, «Зенит» – на три. «Локо – 5-й, «Спартак» – 6-й, «Динамо» – 8-е.

2. «Барселона» без особых проблем обыграла «Эльче» – 3:1. Рэшфорд, Ферран и Ямаль забили, у Фермина 2 ассиста.

3. КХЛ. «Спартак» проиграл «Сочи», «Трактор» одолел «Сибирь», «Автомобилист» уступил «Торпедо», «Локомотив» оказался сильнее «Салавата».

4. ⚡ Гран-при Канады. Малинин победил с преимуществом в 76 баллов, Александр Селевко – 2-й, Миура – 3-й.

Гран-при России. «Красноярье». Угожаев выиграл короткую программу , Полянский – 2-й, Мельников – 3-й, Федоров – 4-й. Двоеглазова победила в короткой программе у женщин, Куликова – 2-я, Ляшенко – 3-я. Бойкова и Козловский выиграли короткую программу в состязаниях пар, Щербинина и Петров – 2-е, Чикмарева и Янченков – 3-и.

5. Янник Синнер победил Феликса Оже-Альяссима в финале «Мастерса» в Париже.

На итоговом турнире WTA Гауфф проиграла Пегуле, Cоболенко победила Паолини в 1-м туре.

6. НХЛ. «Тампа» обыграла «Юту» – 5-я победа подряд после 4 поражений, Кучеров вновь без очков . «Филадельфия» уступила «Калгари» (1:2), Мичков продлил безголевую серию до 8 матчей. Все результаты дня – здесь .

7. «Манчестер Сити» победил «Борнмут» – 3:1. Холанд сделал дубль с передач Шерки, Доннарумма ошибся на выходе при голе Адамса.

8. Алексей Батраков – в шорт-листе «ПСЖ» . Парижане могут сделать «Локо» предложение летом, пишет «Матч ТВ».

9. НБА. 28 очков и 13 передач Букера помогли «Финиксу» нанести «Сан-Антонио» первое поражение в сезоне, «Лейкерс» играют с «Майами» и другие матчи

10. «Интер» выиграл в гостях у «Вероны» благодаря автоголу Фресе на 93-й минуте – 2:1, гол Павловича принес «Милану» побед у над «Ромой» – 1:0. Меньян отразил пенальти Дибалы на 82-й.

11. Женский «Спартак» впервые в истории стал чемпионом России .

12. У Магомеда Оздоева дубль во втором матче подряд за ПАОК. Россиянин набрал 7 (5+2) очков в 9 матчах чемпионата Греции.

13. «Доджерс» в девятый раз в истории стали чемпионами MLB , обыграв в финале «Торонто».

14. «Салават Юлаев» обменял вратаря Александра Самонова в ЦСКА на компенсацию.

Цитаты дня.

Криштиану Роналду: «Футбол – моя жизнь. Хочу продолжать, пока ноги позволяют . Страсть все еще есть»

Александр Мостовой: «Помню, мне кто‑то сказал, что «Динамо» может стать чемпионом в этом сезоне. Я долго смеялся »

Кордоба об удалении со «Спартаком»: «Это вызывает смех, пусть остановят меня другим способом . «Краснодар» превосходил соперника до того, как судьи сделали свою работу»

Орлов о Мостовом: «Как можно похитить игрока «Зенита»?! Даже не представляю, что этих ребят ждало бы в советское время . Мальчики, наверное, и не знали, кого похищают»

Станкович о желтой в матче с «Краснодаром»: «Был очевидный фол на Мартинсе. С этим арбитром такое не впервые, у «Спартака» с ним минимальный процент очков »