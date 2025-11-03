Тедеев о том, что Беншимол подтянул шорты после гола «Ростову»: «Мы с ним правильно поговорили»

Заур Тедеев провел воспитательную работу с Жилсоном Беншимолом.

Заур Тедеев высказался о праздновании голов форвардом «Акрона» Жилсоном Беншимолом .

В матче 13-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1) Беншимол после взятия ворот приспустил шорты и схватил себя за пах.

— Беншимол отпраздновал гол «Ростову», подтянув шорты. Вы ругали его после того празднования?

— Как раз таки поэтому он шорты и подтянул.

— Вы провели воспитательную работу?

— Ну так. Мы с ним правильно поговорили, — сказал тренер «Акрона ».