Тедеев о том, что Беншимол подтянул шорты после гола «Ростову»: «Мы с ним правильно поговорили»
Заур Тедеев провел воспитательную работу с Жилсоном Беншимолом.
Заур Тедеев высказался о праздновании голов форвардом «Акрона» Жилсоном Беншимолом.
В матче 13-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1) Беншимол после взятия ворот приспустил шорты и схватил себя за пах.
— Беншимол отпраздновал гол «Ростову», подтянув шорты. Вы ругали его после того празднования?
— Как раз таки поэтому он шорты и подтянул.
— Вы провели воспитательную работу?
— Ну так. Мы с ним правильно поговорили, — сказал тренер «Акрона».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
