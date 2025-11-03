Пиоли близок к увольнению из «Фиорентины». Клуб не выиграл ни одного из 10 матчей Серии А и идет 19-м

Стефано Пиоли близок к увольнению из «Фиорентины».

«Фиорентина » может уволить главного тренера Стефано Пиоли .

60-летний специалист близок к отставке из флорентийского клуба, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Пиоли возглавляет команду с июля этого года.

«Фиорентина» не одержала ни одной победы в текущем сезоне Серии А и занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка после 10 туров.