Пиоли близок к увольнению из «Фиорентины». Клуб не выиграл ни одного из 10 матчей Серии А и идет 19-м
Стефано Пиоли близок к увольнению из «Фиорентины».
«Фиорентина» может уволить главного тренера Стефано Пиоли.
60-летний специалист близок к отставке из флорентийского клуба, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Пиоли возглавляет команду с июля этого года.
«Фиорентина» не одержала ни одной победы в текущем сезоне Серии А и занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка после 10 туров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости