Риера – приоритетный вариант для «Спартака», Кахигао – против (Metaratings)

«Спартак» предпочитает Альберта Риеру на пост тренера в случае ухода Деяна Станковича.

Тренер словенского «Целе» Альберт Риера – приоритетный вариант для «Спартака».

Красно-белые рассматривают 43-летнего специалиста на случай отставки Деяна Станковича , сообщает Metaratings.ru.

Однако, по данным источника, против приглашения Риеры выступает спортивный директор московского клуба Франсис Кахигао . Он считает испанца недостаточно хорошим вариантом для «Спартака ».

Ранее издание Sportklub сообщило, что 6 ноября представители красно-белых посетят домашний матч «Целе » в Лиге конференций против «Легии».

Также утверждалось, что Кахигао продвигает кандидатуру экс-тренера «Алавеса» Луиса Гарсии.