Риера – приоритетный вариант для «Спартака», Кахигао – против (Metaratings)
«Спартак» предпочитает Альберта Риеру на пост тренера в случае ухода Деяна Станковича.
Тренер словенского «Целе» Альберт Риера – приоритетный вариант для «Спартака».
Красно-белые рассматривают 43-летнего специалиста на случай отставки Деяна Станковича, сообщает Metaratings.ru.
Однако, по данным источника, против приглашения Риеры выступает спортивный директор московского клуба Франсис Кахигао. Он считает испанца недостаточно хорошим вариантом для «Спартака».
Ранее издание Sportklub сообщило, что 6 ноября представители красно-белых посетят домашний матч «Целе» в Лиге конференций против «Легии».
Также утверждалось, что Кахигао продвигает кандидатуру экс-тренера «Алавеса» Луиса Гарсии.
