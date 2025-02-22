ТВ «Реала» об 1/8 финала ЛЧ: «Атлетико» – команда, которой судьи помогают больше всего с момента введения ВАР»
На клубном ТВ «Реала» прокомментировали результаты жеребьевки Лиги чемпионов.
В 1/8 финала турнира команда Карло Анчелотти встретится с «Атлетико».
«Атлетико» – команда, которой судьи помогают больше всего с момента введения ВАР», – сказал ведущий клубного телевидения «Реала».
Первый матч этой пары состоится 4 марта, ответный – 12 марта.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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