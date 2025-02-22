  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ТВ «Реала» об 1/8 финала ЛЧ: «Атлетико» – команда, которой судьи помогают больше всего с момента введения ВАР»
120

ТВ «Реала» об 1/8 финала ЛЧ: «Атлетико» – команда, которой судьи помогают больше всего с момента введения ВАР»

На клубном ТВ «Реала» прокомментировали результаты жеребьевки Лиги чемпионов.

В 1/8 финала турнира команда Карло Анчелотти встретится с «Атлетико».

«Атлетико» – команда, которой судьи помогают больше всего с момента введения ВАР», – сказал ведущий клубного телевидения «Реала».

Первый матч этой пары состоится 4 марта, ответный – 12 марта.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАтлетико
logoЛа Лига
видеоповторы
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хабиб вспомнил серию пенальти в финале ЛЧ-2016 между «Реалом» и «Атлетико» после жеребьевки: «Снова встретились непримиримые соперники. Как же прекрасен этот вид спорта»
14вчера, 21:18
«Барса» стала фаворитом ЛЧ по версии Goal после жеребьевки. «Реал» – 2-й, «Ливерпуль» – 3-й
54вчера, 18:44
Шансы «Ливерпуля» на победу в ЛЧ снизились с 20,2% до 17,2% после жеребьевки. Шансы «Барсы» – 15,4%, «Арсенала» – 13,6%, «Реал» – 5-й (Opta)
84вчера, 17:35
«Реал» сыграет с «Атлетико» в 1/8 финала ЛЧ 4 марта, матчи «Бавария» – «Байер», «Бенфика» – «Барса» и «ПСЖ» – «Ливерпуль» пройдут 5 марта. Ответные игры – 11 и 12 марта
9вчера, 16:58
Главные новости
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого принимает «Чанчунь», прямая трансляция на Спортсе’’
116 минут назадВидео
Луис Диас – один из приоритетов «Барсы» на лето. Вингер не хочет продлевать контракт с «Ливерпулем»
1824 минуты назад
Аморим о работе в «МЮ»: «Я ожидал, что будет трудно, но не настолько. Если бы в самом начале вы сказали, что я выиграю 4 матча из 14, я бы подумал, что вы сумасшедший»
1831 минуту назад
Дивеев о том, на что ЦСКА будет претендовать весной: «На первое место. Будем идти от игры к игре и побеждать в каждом матче»
2149 минут назад
«Нойер сукин сын» и «#### твою мать» крикнул в мегафон фанат «Байера» после 0:0 с «Баварией». Леверкузенцы осудили этот поступок
1352 минуты назад
«Реал» не делал предложений Алонсо. Тренер обсудит свое будущее с боссами «Байера» в марте
13сегодня, 11:17
Как понять роман «Великий Гэтсби» через спорт в сюжете
сегодня, 11:00Спецпроект
Саудовцы могут выплатить 1 млрд евро за Винисиуса. Вингер «Реала» – стратегическая цель клубов в свете ЧМ-2034 (Relevo)
74сегодня, 10:59
«Сексом нельзя заниматься перед матчами – отдаешь энергию, выходишь никакой, ноги ватные. На сборах женщина приснится, и поллюции происходят – у всех бывало». Пономарев о воздержании
53сегодня, 10:46
Зиньковский о переходе в «Крылья» из «Спартака»: «Выбрал клуб, где буду развиваться и получать больше игрового времени. Со Станковичем не обсуждал»
27сегодня, 10:32
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Тихонов: «Если Дзюба будет показывать результат, пусть играет на здоровье! Ограничивать в возрасте не надо. Российский футбол – это стоять на месте, в народе его зовут пилорамой»
через 1 минуту
Непомнящий о «Динамо»: «Тюкавин не хуже, чем в прошлом сезоне, но партнеры, особенно иностранцы, очень плохо играют с ним. Карраскаль даже пасовать не умеет»
11 минут назад
«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед». Хейлунд, Зиркзе, Бруну, Доргу, Магуайр и Дукуре играют
320 минут назад
Анчелотти о дерби «Реала» и «Атлетико» в ЛЧ: «Будет сложно, как и всегда. Красивые, увлекательные и сбалансированные матчи на выбывание»
133 минуты назад
Анри про Беллингема, fuck you и fuck off: «Не имеет значения. Это оскорбление – игрок не должен так говорить на поле, судья не обязан это принимать»
1143 минуты назад
«Уровень РПЛ упал, но назвать ее говном нельзя. Это лишь мнение Кокорина». Набабкин о чемпионате
8сегодня, 11:23
Пеп Гвардиола: «Салах добился превосходных результатов в самой жесткой лиге мира. Мармуш потрясающе играл в Германии и приехал в АПЛ, чтобы проявить себя»
сегодня, 11:18
Мотта о вылете из ЛЧ: «Я думал, что «Юве» может выйти в 1/8, но ПСВ выступил лучше. Теперь лучше всего начать все сначала. Каждая игра показывает, что мы можем улучшить»
5сегодня, 10:59
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Крылья», «Рубин» сыграет с «Оренбургом», «Акрон» против «Урала»
16сегодня, 10:43
Анчелотти может предоставить отдых Вальверде перед важными матчами «Реала». Васкес готов сыграть с «Жироной»
8сегодня, 10:37