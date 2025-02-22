Рублев выиграл 17-й титул в карьере

Андрей Рублев стал чемпионом турнира ATP 500 в Дохе.

Он обыграл Джека Дрэйпера 7:5, 5:7, 6:1 и повел в личке 4:0.

Россиянин взял 17-й титул в карьере (общий баланс в финалах 17:10) и шестой «пятисотник» (баланс в финалах – 6:4).

По итогам недели Рублев поднимется на одну строчку в рейтинге и обойдет Томми Пола.