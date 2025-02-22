Рублев выиграл 17-й титул в карьере
Андрей Рублев стал чемпионом турнира ATP 500 в Дохе.
Он обыграл Джека Дрэйпера 7:5, 5:7, 6:1 и повел в личке 4:0.
Россиянин взял 17-й титул в карьере (общий баланс в финалах 17:10) и шестой «пятисотник» (баланс в финалах – 6:4).
По итогам недели Рублев поднимется на одну строчку в рейтинге и обойдет Томми Пола.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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