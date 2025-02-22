❄️ Кубок сильнейших. Команда Логинова и Резцовой победила, команда Бабикова и Халили – 2-я, команда Смольского и Смольской – 3-я
Альфа-Банк Кубок сильнейших спортсменов
Раубичи, Беларусь
Смешанная эстафета
1. Россия-2 (Кристина Резцова, Виктория Сливко, Александр Логинов, Евгений Сидоров) – 1:00.44,2 (0+7)
2. Россия-1 (Анастасия Халили, Наталия Шевченко, Антон Бабиков, Карим Халили) – 35,4 (0+12)
3. Беларусь-1 (Динара Смольская, Анна Сола, Илья Авсеенко, Антон Смольский) – 50,7 (1+9)
4. Россия-5 (Елизавета Каплина, Виктория Метеля, Александр Корнев, Даниил Серохвостов) – 1.52,5 (2+14)
5. Россия-4 (Елизавета Фролова, Кира Дюжева, Александр Поварницын, Никита Поршнев) – 1.52,6 (0+11)
6. Россия-6 (Анастасия Гришина, Юлия Шеллер, Иван Колотов, Роман Еремин) – 1.52,7 (0+10)
7. Беларусь-2 (Ксения Воробей, Ирина Шаклеина, Максим Воробей, Дмитрий Лазовский) – 3.34,6 (2+14)
8. Россия-7 (Анастасия Егорова, Валерия Каюмова, Ильназ Мухамедзянов, Рустам Каюмов) – 4.01,4 (2+15)
9. Россия-8 (Амина Иванова, Анастасия Зенова, Михаил Бурундуков, Денис Иродов) – 4.02,2 (1+13)
10. Россия-3 (Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Эдуард Латыпов, Кирилл Бажин) – 4.07,9 (3+16)
Расписание трансляций Кубка сильнейших по биатлону в Раубичах
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