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  • ❄️ Кубок сильнейших. Команда Логинова и Резцовой победила, команда Бабикова и Халили – 2-я, команда Смольского и Смольской – 3-я
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❄️ Кубок сильнейших. Команда Логинова и Резцовой победила, команда Бабикова и Халили – 2-я, команда Смольского и Смольской – 3-я

Команда Логинова и Резцовой победила в смешанной эстафете на Кубке сильнейших.

Альфа-Банк Кубок сильнейших спортсменов

Раубичи, Беларусь

Смешанная эстафета

1. Россия-2 (Кристина Резцова, Виктория Сливко, Александр Логинов, Евгений Сидоров) – 1:00.44,2 (0+7)

2. Россия-1 (Анастасия Халили, Наталия Шевченко, Антон Бабиков, Карим Халили) – 35,4 (0+12)

3. Беларусь-1 (Динара Смольская, Анна Сола, Илья Авсеенко, Антон Смольский) – 50,7 (1+9)

4. Россия-5 (Елизавета Каплина, Виктория Метеля, Александр Корнев, Даниил Серохвостов) – 1.52,5 (2+14)

5. Россия-4 (Елизавета Фролова, Кира Дюжева, Александр Поварницын, Никита Поршнев) – 1.52,6 (0+11)

6. Россия-6 (Анастасия Гришина, Юлия Шеллер, Иван Колотов, Роман Еремин) – 1.52,7 (0+10)

7. Беларусь-2 (Ксения Воробей, Ирина Шаклеина, Максим Воробей, Дмитрий Лазовский) – 3.34,6 (2+14)

8. Россия-7 (Анастасия Егорова, Валерия Каюмова, Ильназ Мухамедзянов, Рустам Каюмов) – 4.01,4 (2+15)

9. Россия-8 (Амина Иванова, Анастасия Зенова, Михаил Бурундуков, Денис Иродов) – 4.02,2 (1+13)

10. Россия-3 (Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Эдуард Латыпов, Кирилл Бажин) – 4.07,9 (3+16)

Расписание трансляций Кубка сильнейших по биатлону в Раубичах

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
смешанная эстафета
результаты
logoсборная Беларуси жен
Кубок сильнейших спортсменов
logoсборная России
logoсборная России жен
сборная Беларуси
logoВиктория Сливко
Евгений Сидоров
logoКристина Резцова
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoКарим Халили
logoАлександр Логинов
Антон Смольский
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoАнна Сола
logoДинара Смольская (Алимбекова)
logoАнтон Бабиков
Илья Авсеенко
Александр Корнев
logoЭдуард Латыпов
Рустам Каюмов
logoВалерия Каюмова (Васнецова)
Виктория Метеля
logoДмитрий Лазовский
Михаил Бурундуков
Ильназ Мухамедзянов
Тамара Дербушева (Воронина)
Кира Дюжева
Амина Иванова
logoАлександр Поварницын
Анастасия Гришина
Елизавета Каплина
Анастасия Зенова
Денис Иродов
logoНикита Поршнев
logoИрина Кручинкина-Шаклеина
logoАнастасия Егорова
logoИрина Казакевич
Кирилл Бажин
Елизавета Фролова
Роман Еремин
Иван Колотов
logoМаксим Воробей
Юлия Шеллер
Ксения Воробей (Шнейдер)
logoДаниил Серохвостов
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