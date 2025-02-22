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НБА. «Денвер» примет «Лейкерс», «Финикс» сыграет в гостях с «Чикаго» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.

«Денвер» попытается продлить победную серию в домашнем матче с «Лейкерс». «Финикс», проигравший четыре матча подряд, встретится в гостях с «Чикаго».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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