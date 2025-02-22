НБА. «Денвер» примет «Лейкерс», «Финикс» сыграет в гостях с «Чикаго» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.

«Денвер » попытается продлить победную серию в домашнем матче с «Лейкерс ». «Финикс », проигравший четыре матча подряд, встретится в гостях с «Чикаго ». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.