Ещенко об 1:2 «Спартака»: «Так безобразно играть в обороне нельзя. Они сами предоставили «Краснодару» возможность забить»

Андрей Ещенко: «Спартак» сам предоставил «Краснодару» возможность забить.

Андрей Ещенко раскритиковал игру «Спартака» в обороне в матче РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

«Конечно, так играть в обороне нельзя, а созидать еще больше нужно. Поэтому обидно, что так «Спартак» сыграл.

«Краснодар» повел со счетом 2:0, тренерский штаб начал успокаиваться, начал делать замены. Но 2:0 — это скользкий счет, плюс начали получать желтые, удаления.

Почему «Спартак» во втором тайме сразу не делал эти агрессивные передачи вперед? Так безобразно играть в обороне «Спартаку» нельзя, они сами предоставили возможность «Краснодару» забить голы», — сказал бывший футболист «Спартака».