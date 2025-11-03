  • Спортс
  • Ещенко об 1:2 «Спартака»: «Так безобразно играть в обороне нельзя. Они сами предоставили «Краснодару» возможность забить»
Ещенко об 1:2 «Спартака»: «Так безобразно играть в обороне нельзя. Они сами предоставили «Краснодару» возможность забить»

Андрей Ещенко: «Спартак» сам предоставил «Краснодару» возможность забить.

Андрей Ещенко раскритиковал игру «Спартака» в обороне в матче РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

«Конечно, так играть в обороне нельзя, а созидать еще больше нужно. Поэтому обидно, что так «Спартак» сыграл. 

«Краснодар» повел со счетом 2:0, тренерский штаб начал успокаиваться, начал делать замены. Но 2:0 — это скользкий счет, плюс начали получать желтые, удаления. 

Почему «Спартак» во втором тайме сразу не делал эти агрессивные передачи вперед? Так безобразно играть в обороне «Спартаку» нельзя, они сами предоставили возможность «Краснодару» забить голы», — сказал бывший футболист «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
