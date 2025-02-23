«Барселона» опережает «Атлетико» на 1 очко после 25 матчей, «Реал» – на 3. «Сливочные» сыграют в воскресенье

«Барселона» продолжает лидировать в Ла Лиге.

Каталонцы на выезде обыграли «Лас-Пальмас» (2:0) в 25-м туре.

Команда Ханси Флика идет на 1-м месте в чемпионате с 54 очками. «Атлетико », разгромивший «Валенсию» (3:0), отстает на 1 балл.

«Реал » идет третьим, в трех очках от «Барсы». Команда Карло Анчелотти свой матч проведет завтра против «Жироны».