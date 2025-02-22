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«Астон Вилла» сделала камбэк в игре с «Челси» – 2:1! Асенсио дважды забил с пасов Рэшфорда

«Челси» уступил «Астон Вилле» (1:2) в 26-м туре АПЛ.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лондонцы открыли счет уже на 9-й минуте, но во втором тайме дважды пропустили. Марко Асенсио сделал дубль после передач Маркуса Рэшфорда – эти игроки арендованы у «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» соответственно.

Англия. Премьер-лига 22 февраля 17:30
26 тур
Вилла Парк
Астон Вилла
Матч завершен
2 - 1
2.18XG2.27
Челси
Коэффициенты
Матч окончен
  Асенсио
89’
89’
Кайседо
Роджерс   Мален
78’
Уоткинс   Бэйли
77’
76’
Нкунку   Санчо
72’
Нкунку
Кэш   Гарсия
70’
Макгинн
69’
Мингз   Богарде
59’
  Асенсио
57’
56’
Фернандес
Рэмзи   Рэшфорд
46’
2тайм
Перерыв
9’
  Фернандес
8’
Чалоба   Адарабиойо
Астон Вилла:
Мартинес, Матсен, Мингз (Богарде, 59), Конса, Кэш (Гарсия, 70), Тилеманс, Макгинн, Рэмзи (Рэшфорд, 46), Асенсио, Роджерс (Мален, 78), Уоткинс (Бэйли, 77), Ольсен, Зых, Динь, Гарсия, Богарде, Бэйли, Джимо-Алоба, Рэшфорд, Мален
1тайм
Челси:
Йоргенсен, Кукурелья, Колуилл, Чалоба (Адарабиойо, 8), Гюсто, Кайседо, Джеймс, Нкунку (Санчо, 76), Фернандес, Палмер, Нету, Санчес, Адарабиойо, Ачимпонг, Сэмюэлс-Смит, Дьюзбери-Холл, Амугу, Санчо, Джордж, Меука

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoАстон Вилла
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