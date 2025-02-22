Матч окончен
«Астон Вилла» сделала камбэк в игре с «Челси» – 2:1! Асенсио дважды забил с пасов Рэшфорда
«Челси» уступил «Астон Вилле» (1:2) в 26-м туре АПЛ.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лондонцы открыли счет уже на 9-й минуте, но во втором тайме дважды пропустили. Марко Асенсио сделал дубль после передач Маркуса Рэшфорда – эти игроки арендованы у «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» соответственно.
Англия. Премьер-лига 22 февраля 17:30
26 турВилла Парк
Матч завершен
2 - 1
2.18XG2.27
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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