«Астон Вилла» сделала камбэк в игре с «Челси» – 2:1! Асенсио дважды забил с пасов Рэшфорда

«Челси» уступил «Астон Вилле» (1:2) в 26-м туре АПЛ.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лондонцы открыли счет уже на 9-й минуте, но во втором тайме дважды пропустили. Марко Асенсио сделал дубль после передач Маркуса Рэшфорда – эти игроки арендованы у «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» соответственно.

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