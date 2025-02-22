НХЛ. «Эдмонтон» в гостях у «Филадельфии», «Питтсбург» против «Вашингтона», «Нью-Джерси» примет «Даллас», «Торонто» сыграет с «Каролиной»
Сегодня возобновился регулярный чемпионат НХЛ.
«Филадельфия» принимает «Эдмонтон», «Питтсбург» сыграет с «Вашингтоном», «Нью-Джерси» – с «Далласом», «Торонто» – с «Каролиной», «Вегас» будет противостоять «Ванкуверу».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
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