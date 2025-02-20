«Ман Сити» и «Ювентус» вылетели из ЛЧ, Беллингем дисквалифицирован на 2 матча, ничья «Ливерпуля», пента-трик в КХЛ, «Зенит» покупает Зделара, Ротенберг получил благодарность от Путина и другие новости

1. «Реал» выбил «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов, выиграв оба стыковых матча – 3:2 и 3:1. Килиан Мбаппе сделал хет-трик на «Бернабеу». «Ювентус» сенсационно вылетел , проиграв ПСВ в гостях (1:3), решающий мяч в 1-м экстра-атйме забил Райан Фламинго. «ПСЖ» снес «Брест» – 7:0 в ответке и 10:0 по сумме игр. «Боруссия» Дортмунд вышла в 1/8 финала, сыграв вничью со «Спортингом» (0:0) после победы в гостях.

«Реал» сыграет с «Атлетико» или «Байером» в 1/8 финала, «ПСЖ» – с «Ливерпулем» или «Барсой», ПСВ – с «Арсеналом» или «Интером», «Боруссия» – с «Лиллем» или «Астон Виллой».

2. Джуд Беллингем дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги за «неуважение к судье» в матче с «Осасуной». Доводы «Мадрида» не убедили RFEF в том, что Беллингем сказал fuck off, а не fuck you. «Реал» подаст апелляцию.

3. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Астон Виллой» (2:2) в вынесенном матче 29-го тура АПЛ. Команда Арне Слота продлила беспроигрышную серию в чемпионате, однако конкуренты могут сократить отставание.

4. Француз Эрик Перро выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде, Джакомель – 2-й, Фийон Майе – 3-й, Лагрейд – 15-й, Йоханнес Бо – 20-й.

5. Венгрия снова добилась исключения ОКР , двух футбольных клубов и патриарха Кирилла из пакета санкций Евросоюза.

6. В Фонбет чемпионате КХЛ ЦСКА потерпел поражение от «Динамо» Минск, исторический пента-трик Даниила Сероуха принес «Сочи» победу над московским «Динамо», «Авангард» обыграл «Металлург», «Салават» уступил «Ладе».

7. Даниил Медведев обыграл Зизу Бергса во втором круге в Дохе, Андрей Рублев прошел Нуну Боржеса.

Мирра Андреева разгромила Пейтон Стернс и вышла в 1/4 финала турнира в Дубае.

8. «Милан» оштрафует Тео Эрнандеса за удаление с «Фейеноордом» в ЛЧ и может продать защитника летом, пишет GdS.

9. Россияне смогут установить самозапрет на азартные игры через Госуслуги, минимальный срок – 12 месяцев, отозвать заявление не получится. Законопроект внесен в Госдуму. Стало известно, что более 14 тысяч россиян обратились в медицинские организации по поводу склонности к азартным играм, почти половина – младше 18 лет.

10. «Северсталь» оштрафована за оскорбительное скандирование болельщиков в матче со СКА. Фанаты кричали «СКА – позор российского хоккея».

11. НБА. «Лейкерс» проводят матч против «Шарлотт».

12. НХЛ намеревается провести некоторые матчи группового этапа Кубка мира-2028 в Европе . ИИХФ против – в целях защиты продаж билетов на игры ЧМ-2028.

13. «Шанхай» Слуцкого вышел в 1/8 финала азиатской ЛЧ , так как «Шаньдун Тайшань» снялся из-за «серьезных проблем со здоровьем игроков».

14. Трансферные новости. «Спартак» продвинулся в переговорах по Саласару после срыва его трансфера в «Зенит». «Брагу» устроило предложение крансо-белых, но португальцы хотят банковских гарантий . Сам футболист хочет получать в «Спартаке» 3 млн евро в год без учета бонусов, а клуб предлагает 2,5–2,7 млн . «Зенит» покупает Зделара у ЦСКА и договорился с «Крузейро» о переходе Перейры за 20 млн евро с учетом бонусов, стороны ждут решения 28-летнего хавбека. Луис Диас хочет перейти в «Барсу» из «Ливерпуля» летом, агент вингера сообщил об этом Деку.

15. Прибыль «Краснодара» упала на 3,9 млрд рублей согласно налоговому отчету за 2024-й, расходы на зарплаты выросли на 1,05 млрд за год. Галицкий внес 3,65 млрд.

16. Главный тренер СКА Роман Ротенберг получил благодарность от Владимира Путина за «активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий».

17. «Интер Майами» обыграл «Канзас-Сити» (1:0) в 1-м раунде Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Лионель Месси забил победный гол во втором тайме.

18. Камила Валиева встречается с капитаном хоккейного ЦСКА Никитой Нестеровым, сообщил журналист Артур Хайруллин.

19. Тренер «Хоффенхайма» в декабре мотивировал команду особым способом, с дилдо в руке , в поварском колпаке и фартуке обратившись к игрокам в раздевалке: «Вы должны быть так же тверды».

Цитаты дня.

Артем Истомин: «Недавно норвежские лыжники сказали, что своим методом тренировок выкосили поколение талантливых спортсменов »

Лукман о том, что Гасперини назвал его «худшим пенальтистом» после вылета из ЛЧ: «Это ранит и вызывает ощущение глубокого неуважения . В «Аталанте» я столкнулся со многими трудностями»

Судья Монтеро об угрозах в соцсетях: «Я не выходил из дома весь день, моя семья страдает. Это выходит из-под контроля. Контролируем ли мы агрессию или пропагандируем ее в СМИ? »

Анчелотти про 3:1 с «Сити»: «Совершенная игра в обороне и атаке . «Реал» действовал как единое целое, и каждый игрок проявил себя»

Тикнизян о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Чушь какая-то, без «Зенита» было бы скучно . Клубы вправе делать то, что хотят»