  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Канчельскис о «Динамо»: «Главное разочарование сезона. Нельзя одному человеку работать главным тренером в сборной и топ-клубе, нельзя так распыляться»
8

Канчельскис о «Динамо»: «Главное разочарование сезона. Нельзя одному человеку работать главным тренером в сборной и топ-клубе, нельзя так распыляться»

Андрей Канчельскис назвал «Динамо» главным разочарованием сезона Мир РПЛ.

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает «Динамо» главным разочарованием сезона. 

Команда Валерия Карпина занимает 8-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 17 очков после 14 туров. 

«Главное разочарование сезона – «Динамо». И очевидно почему. Потому что нельзя одному человеку работать главным тренером в сборной и топ-клубе. Нельзя так распыляться. Нужно выбрать одно место и спокойно там работать: или там, или там.

Любому тренеру было бы тяжело в такой ситуации, не только Карпину. Как думаете, почему в Европе нет таких ситуаций, когда человек работает в клубе и в сборной? У нас она есть, но и нет результатов», – сказал Канчельскис.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
logoВалерий Карпин
logoДинамо Москва
logoАндрей Канчельскис
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Название одного из клубов-участников FONBET Кубка России совпадает с фамилией легенды АПЛ. Какой?
9 минут назадТесты и игры
Дивеев о попытке похищения Мостового: «Что в голове у людей, которые это делают?! На каждом углу камеры. Дураков у нас много – нужно быть осторожным, соблюдать дистанцию»
16 минут назад
Джеррард вновь отказал «Спартаку». Он не хочет работать в России из-за международной обстановки («СЭ»)
сегодня, 08:50
Батраков, Сергеев, Агкацев, Воробьев, Бориско номинированы на приз Winline игроку месяца в РПЛ
сегодня, 08:16
Забирайте ретроджерси «МЮ» – Бекхэма или любую другую
сегодня, 08:00Тесты и игры
Риера – приоритетный вариант для «Спартака», Кахигао – против (Metaratings)
сегодня, 07:56
Ещенко об 1:2 «Спартака»: «Так безобразно играть в обороне нельзя. Они сами предоставили «Краснодару» возможность забить»
сегодня, 06:47
«Краснодар» обыграл «Спартак», красные Кордобы и Дугласа, победы «Барсы», «Интера» и «Милана», Синнер выиграл «Мастерс» в Париже, Батраков – в шорт-листе «ПСЖ», женский «Спартак» – чемпион России и другие новости
сегодня, 06:10
Литвинов о 6-м месте «Спартака»: «Впереди игры с теми, кто выше нас в таблице. Заберем очки – поправим ситуацию»
сегодня, 05:38
«Бавария» объявила о рекордной выручке за год – 978,3 млн евро. Чистая прибыль – 27,1 млн
сегодня, 05:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Целе» об интересе «Спартака» к Риере: «К нам не обращались, никаких переговоров нет. Альберт ничего не бросает на полпути»
22 минуты назад
Первак о «Спартаке» в матче с «Краснодаром»: «Команда не готова, а тренер опять что-то бурчит, руками машет. Беспредел по отношению к игрокам. Игра была в одну калитку. Это жуть!»
35 минут назад
Джо Коул: «Абрамович редко появлялся в нашей жизни. После поражения от «Интера» он спросил, кто мы – топ-игроки или просто игроки с топ-зарплатой. Это единственный раз, когда я видел его злым»
50 минут назад
Чемпионская гонка в Англии жива? Главное в туре АПЛ – на ВидеоСпортсе’’ от комментатора
сегодня, 09:01ВидеоСпортс"
Пиоли близок к увольнению из «Фиорентины». Клуб не выиграл ни одного из 10 матчей Серии А и идет 19-м
сегодня, 08:29
Хайнер переизбран президентом «Баварии». Он набрал 95,63% голосов
сегодня, 08:10
Тедеев о том, что Беншимол подтянул шорты после гола «Ростову»: «Мы с ним правильно поговорили»
сегодня, 07:42
Бителло пока не думал о паспорте РФ: «Посмотрим, появится ли такая возможность. Я хорошо освоился, нравится атмосфера здесь»
сегодня, 07:27
Киву о Лаутаро без голов в 3 матчах: «Он не забивал неделю, так что не будем гнать волну»
сегодня, 07:12
Чемпионат Испании. «Осасуна» в гостях у «Овьедо»
сегодня, 06:57