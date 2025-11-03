Канчельскис о «Динамо»: «Главное разочарование сезона. Нельзя одному человеку работать главным тренером в сборной и топ-клубе, нельзя так распыляться»

Андрей Канчельскис назвал «Динамо» главным разочарованием сезона Мир РПЛ.

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает «Динамо» главным разочарованием сезона.

Команда Валерия Карпина занимает 8-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 17 очков после 14 туров.

«Главное разочарование сезона – «Динамо ». И очевидно почему. Потому что нельзя одному человеку работать главным тренером в сборной и топ-клубе. Нельзя так распыляться. Нужно выбрать одно место и спокойно там работать: или там, или там.

Любому тренеру было бы тяжело в такой ситуации, не только Карпину. Как думаете, почему в Европе нет таких ситуаций, когда человек работает в клубе и в сборной? У нас она есть, но и нет результатов», – сказал Канчельскис.