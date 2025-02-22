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⚡️ Чемпионат четырех континентов. Шайдоров победил, Чха Чжун Хван – 2-й, Ма – 3-й

Михаил Шайдоров победил на чемпионате четырех континентов в Сеуле.

Чемпионат четырех континентов-2025

Сеул, Южная Корея

Мужчины

Итоговое положение

1. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 285,10

2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 265,02

3. Джимми Ма (США) – 245,01

4. Казуки Томоно (Япония) – 242,08

5. Тацуя Цубои (Япония) – 234,93

6. Као Миура (Япония) – 230,48

7. Ким Хен Гем (Южная Корея) – 226,12

8. Камден Пулкинен (США) – 217,25

9. Томоки Хиваташи (США) – 214,79

10. Роман Садовский (Канада) – 213,90

11. Донован Каррильо (Мексика) – 208,73

12. Мэттью Ньюэм (Канада) – 205,34

13. Дай Дайвэй (Китай) – 204,88

14. Ли Юйсян (Китайский Тайбэй) – 204,29

15. Пэн Чжимин (Китай) – 198,96

Произвольная программа

1. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 190,37

2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 185,78

3. Джимми Ма (США) – 162,49

4. Казуки Томоно (Япония) – 162,24

5. Тацуя Цубои (Япония) – 156,86

6. Ким Хен Гем (Южная Корея) – 152,50

7. Као Миура (Япония) – 151,68

8. Камден Пулкинен (США) – 151,46

9. Томоки Хиваташи (США) – 148,91

10. Ли Юйсян (Китайский Тайбэй) – 142,42

11. Роман Садовский (Канада) – 141,05

12. Донован Каррильо (Мексика) – 140,23

13. Дай Дайвэй (Китай) – 134,77

14. Мэттью Ньюэм (Канада) – 131,53

15. Пэн Чжимин (Китай) – 128,75

Расписание трансляций чемпионата четырех континентов в Сеуле: там выступят Самоделкина, Лью, Хигучи, Шайдоров, Миура, Гейниш и Чигирев, Чок и Бейтс

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
мужское катание
результаты
чемпионат четырех континентов
logoSports – Казахстан
Камден Пулкинен
Дай Дайвэй
Джимми Ма
Ким Хен Гем
Донован Каррильо
Мэттью Ньюэм
Као Миура
сборная Китайского Тайбэя
Томоки Хиваташи
logoсборная Японии
Алекса Ракич
Чха Чжун Хван
Чэнь Юйдун
Михаил Шайдоров
logoсборная Китая
logoсборная Южной Кореи
Тацуя Цубои
Ли Юйсян
logoсборная США
Казуки Томоно
Роман Садовский
logoсборная Казахстана
сборная Мексики
Пэн Чжимин
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