⚡️ Чемпионат четырех континентов. Шайдоров победил, Чха Чжун Хван – 2-й, Ма – 3-й
Чемпионат четырех континентов-2025
Сеул, Южная Корея
Мужчины
Итоговое положение
1. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 285,10
2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 265,02
3. Джимми Ма (США) – 245,01
4. Казуки Томоно (Япония) – 242,08
5. Тацуя Цубои (Япония) – 234,93
6. Као Миура (Япония) – 230,48
7. Ким Хен Гем (Южная Корея) – 226,12
8. Камден Пулкинен (США) – 217,25
9. Томоки Хиваташи (США) – 214,79
10. Роман Садовский (Канада) – 213,90
11. Донован Каррильо (Мексика) – 208,73
12. Мэттью Ньюэм (Канада) – 205,34
13. Дай Дайвэй (Китай) – 204,88
14. Ли Юйсян (Китайский Тайбэй) – 204,29
15. Пэн Чжимин (Китай) – 198,96
Произвольная программа
1. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 190,37
2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 185,78
3. Джимми Ма (США) – 162,49
4. Казуки Томоно (Япония) – 162,24
5. Тацуя Цубои (Япония) – 156,86
6. Ким Хен Гем (Южная Корея) – 152,50
7. Као Миура (Япония) – 151,68
8. Камден Пулкинен (США) – 151,46
9. Томоки Хиваташи (США) – 148,91
10. Ли Юйсян (Китайский Тайбэй) – 142,42
11. Роман Садовский (Канада) – 141,05
12. Донован Каррильо (Мексика) – 140,23
13. Дай Дайвэй (Китай) – 134,77
14. Мэттью Ньюэм (Канада) – 131,53
15. Пэн Чжимин (Китай) – 128,75
Расписание трансляций чемпионата четырех континентов в Сеуле: там выступят Самоделкина, Лью, Хигучи, Шайдоров, Миура, Гейниш и Чигирев, Чок и Бейтс
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