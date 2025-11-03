Станкович об 1:2 с «Краснодаром»: «Ву, Денисов, Литвинов и Дмитриев бились как львы. Если бы «Спартак» не подарил второй гол, могло все завершиться иначе»

Деян Станкович: Ву, Денисов, Литвинов, Дмитриев бились с «Краснодаром» как львы.

Деян Станкович оценил игру обороны «Спартака» в матче РПЛ с «Краснодаром » (1:2).

— Когда ждать Джику? Как оцените игру Ву?

— Джику продолжает восстановление, сегодня он точно был не готов. Надеемся, что он восстановится в ближайшее время. Ву провел прекрасный матч против очень сильного нападающего.

— Может, было ошибкой выпустить Мартинса, а не Маркиньоса?

— У нас какое‑то время у обоих футболистов есть проблемы со здоровьем. Последние два месяца что‑то беспокоит. Не ищу здесь каких‑то отговорок. Посчитал, что Мартинс лучше готов, это мое решение.

Но есть еще соперник, который не позволяет тебе что‑то делать. У нас немало проблем, но это не умаляет заслуг «Краснодара». Они заслуженно победили.

Мы готовили определенный план, но он не сработал. Если бы не подарили второй гол, могло все завершиться иначе. Ву, Денисов, Литвинов и Дмитриев бились сегодня как львы, — сказал тренер «Спартака».