«Реал» попросил фанатов скандировать «Коррупция в федерации!» на 12-й минуте матча с «Жироной». В клубе твердо намерены добиваться перемен в судействе (Relevo)
«Реал» готовит акцию против RFEF на матче с «Жироной».
Игра 25-го тура Ла Лиги пройдет на «Сантьяго Бернабеу» в воскресенье.
Relevo сообщает, что «Реал» призвал болельщиков скандировать «Коррупция в федерации!» на 12-й минуте матча.
Отмечается, что, несмотря на то, что ранее «Реал» выступал против подобных кричалок и оскорблений в адрес соперника, теперь клуб готов пойти до конца, чтобы добиться перемен в судействе в Ла Лиге. Президент мадридцев Флорентино Перес решительно настроен действовать и заявляет о «войне» с испанским футболом.
«Реал» vs судьи – новый скандал в Испании. Требуют масштабных изменений
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Relevo
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