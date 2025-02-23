«Реал» попросил фанатов скандировать «Коррупция в федерации!» на 12-й минуте матча с «Жироной». В клубе твердо намерены добиваться перемен в судействе (Relevo)

«Реал» готовит акцию против RFEF на матче с «Жироной».

Игра 25-го тура Ла Лиги пройдет на «Сантьяго Бернабеу» в воскресенье.

Relevo сообщает, что «Реал» призвал болельщиков скандировать «Коррупция в федерации!» на 12-й минуте матча.

Отмечается, что, несмотря на то, что ранее «Реал» выступал против подобных кричалок и оскорблений в адрес соперника, теперь клуб готов пойти до конца, чтобы добиться перемен в судействе в Ла Лиге. Президент мадридцев Флорентино Перес решительно настроен действовать и заявляет о «войне» с испанским футболом.

«Реал» vs судьи – новый скандал в Испании. Требуют масштабных изменений