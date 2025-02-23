Бучневич набрал 1+2 с «Виннипегом», прервав серию из 13 игр без голов. У него 37 очков в 55 играх

Павел Бучневич набрал 1+2 с «Виннипегом», прервав серию из 13 игр без голов.

Форвард «Сент-Луиса » принял участие во всех голах своей команды в матче с «Джетс» (3:4 Б) в регулярном чемпионате НХЛ .

29-летний россиянин прервал свою безголевую серию из 13 игр. На его счету 37 (12+25) очков в 55 играх в текущем сезоне при нейтральной полезности.

Сегодня Бучневич (21:53, 3:13 – в большинстве, 1:24 – в меньшинстве, «+2») реализовал 1 бросок в створ из 3 и еще дважды промахнулся.

Статистика потерь и перехватов – 1:1. Свой буллит в послематчевой серии нападающий не реализовал.