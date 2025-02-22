Бартон об Амориме: «Мешок с дерьмом, шарлатан с сальными волосами, его тактика – на уровне любителей. Сколько людей говорили, что он решение всех проблем? Я бы вывел «МЮ» в топ-4 в первый же сезон»

Джоуи Бартон резко высказался в адрес Рубена Аморима.

«МЮ» сыграл вничью с «Эвертоном » (2:2) в 26-м туре АПЛ , отыгравшись с 0:2.

«Помните, кто был первым! Кто говорил вам, что он блефует. Этот Аморим должен быть уволен уже за один только свой прикид сегодня. Не говоря уже о том, насколько плох «Манчестер Юнайтед ».

Они не могут прессинговать, тактика – на уровне любителей. Их структура, как в атаке, так и в обороне, на уровне любителей. У них ноль энергии. Сколько людей говорили, что этот парень – решение всех проблем? Еще один иностранный продавец змеиных масел (ярлык, используемый для описания человека, который продает или продвигает какое-либо бесполезное или мошенническое лекарство, средство или решение – Спортс’‘), как я вам и говорил.

Португалец с сальными волосами, мешок с дерьмом. Его отымел на «Гудисоне» любитель схемы 4-5-1. Билли Бейсикс (уничижительное прозвище для описания человека с примитивным или предсказуемым подходом к делу – Спортс’‘). 15 миллионов в год. 😭😭😭 Вперед, «Ириски»!» – написал бывший полузащитник «Сити».

Один из пользователей написал: «Он все равно лучше тебя как тренер», на что Бартон ответил : «Он бесполезен. Я бы вывел «Юнайтед» в топ-4 в первый же сезон».

«Все, на сегодня с меня хватит. Heineken сегодня хорошо заходит. Не хочу больше судебных разбирательств. Рубен Аморим – шарлатан. Его система не работает. Люблю Дэвида Мойеса , но он динозавр со схемой 4-5-1.

«Манчестер Юнайтед» повезло, потому что там был пенальти в добавленное время. К тому же – знаю, что вы все любите Пикфорда, и он спас «Эвертон» в нескольких матчах, но сегодня показал, почему он не топ-вратарь. Подарил «Юнайтед» гол из-за плохой позиции в первом пропущенном мяче», – подытожил Бартон.