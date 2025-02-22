  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бартон об Амориме: «Мешок с дерьмом, шарлатан с сальными волосами, его тактика – на уровне любителей. Сколько людей говорили, что он решение всех проблем? Я бы вывел «МЮ» в топ-4 в первый же сезон»
66

Бартон об Амориме: «Мешок с дерьмом, шарлатан с сальными волосами, его тактика – на уровне любителей. Сколько людей говорили, что он решение всех проблем? Я бы вывел «МЮ» в топ-4 в первый же сезон»

Джоуи Бартон резко высказался в адрес Рубена Аморима.

«МЮ» сыграл вничью с «Эвертоном» (2:2) в 26-м туре АПЛ, отыгравшись с 0:2. 

«Помните, кто был первым! Кто говорил вам, что он блефует. Этот Аморим должен быть уволен уже за один только свой прикид сегодня. Не говоря уже о том, насколько плох «Манчестер Юнайтед».

Они не могут прессинговать, тактика – на уровне любителей. Их структура, как в атаке, так и в обороне, на уровне любителей. У них ноль энергии. Сколько людей говорили, что этот парень – решение всех проблем? Еще один иностранный продавец змеиных масел (ярлык, используемый для описания человека, который продает или продвигает какое-либо бесполезное или мошенническое лекарство, средство или решение – Спортс’‘), как я вам и говорил.

Португалец с сальными волосами, мешок с дерьмом. Его отымел на «Гудисоне» любитель схемы 4-5-1. Билли Бейсикс (уничижительное прозвище для описания человека с примитивным или предсказуемым подходом к делу – Спортс’‘). 15 миллионов в год. 😭😭😭 Вперед, «Ириски»!» – написал бывший полузащитник «Сити».

Один из пользователей написал: «Он все равно лучше тебя как тренер», на что Бартон ответил: «Он бесполезен. Я бы вывел «Юнайтед» в топ-4 в первый же сезон».

«Все, на сегодня с меня хватит. Heineken сегодня хорошо заходит. Не хочу больше судебных разбирательств. Рубен Аморим – шарлатан. Его система не работает. Люблю Дэвида Мойеса, но он динозавр со схемой 4-5-1.

«Манчестер Юнайтед» повезло, потому что там был пенальти в добавленное время. К тому же – знаю, что вы все любите Пикфорда, и он спас «Эвертон» в нескольких матчах, но сегодня показал, почему он не топ-вратарь. Подарил «Юнайтед» гол из-за плохой позиции в первом пропущенном мяче», – подытожил Бартон.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Джоуи Бартона
logoМанчестер Юнайтед
алкоголь и спорт
logoпремьер-лига Англия
logoЭвертон
logoДэвид Мойес
logoРубен Аморим
logoДжоуи Бартон
logoДжордан Пикфорд
брань
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мойес о падении Янга в штрафной «МЮ»: «Решение судьи на поле было правильным. Удивлен, что его позвали к монитору, думал, что ему будет сложно изменить мнение»
7сегодня, 15:51
«МЮ» страдал полтора тайма – а потом расстроил Мойеса: из 0:2 в 2:2 за 8 минут!
13сегодня, 15:48
Главные новости
Фанаты «Вест Хэма» скандировали Райсу: «Тебе стоило уйти в большой клуб!» Капитан «молотобойцев» перешел в «Арсенал» летом 2023-го
35 минут назад
«Астон Вилла» – «Челси». 1:1 – Асенсио забил с паса Рэшфорда. Онлайн-трансляция
3110 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Милан» уступил «Торино», «Интер» примет «Дженоа», «Лацио» сыграл вничью с «Венецией»
4311 минут назад
«Милан» уступил «Торино» – 1:2. Ошибка Меньяна привела к автоголу Тиава, Пулишич не забил пенальти
3114 минут назад
Бартон про Аморима: «Не смей носить худи, ублюдок. Ты тренер «МЮ». Басби, Фергюсон. Поменяй свой ###### прикид»
3927 минут назадФото
Аморим после 2:2 с «Эвертоном»: «Мойес справляется лучше меня, очевидно. Все начнет меняться, когда «МЮ» выиграет 1-2 матча: развеять сомнения игроков легче, когда вы побеждаете»
1329 минут назад
Мерсон об АПЛ: «Арсеналу» не догнать «Ливерпуль», даже если те проиграют «Ман Сити» 0:7. Гонка завершена. Шансы с ПСВ – 50/50, у «канониров» нет нападающего, они беззубы»
1943 минуты назад
Артета о 0:1 с «Вест Хэмом»: «Арсенал» не соответствовал стандартам, это моя ответственность. Злит, что мы упускаем шансы, которые были в наших руках»
1244 минуты назад
«Валенсия» – «Атлетико». 0:2 – Альварес сделал дубль. Онлайн-трансляция
1859 минут назадLive
Эдегор о 0:1 с «Вест Хэмом»: «Арсенал» был недостаточно хорош, нужно было играть острее. Не время жалеть себя – мы будем готовы нанести ответный удар»
12сегодня, 18:06
Ко всем новостям
Последние новости
«Лас-Пальмас» – «Барселона». Левандовски и Ямаль в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
258 минут назад
«Интер» – «Дженоа». Лаутаро и Миретти в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
8 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Иттихада» Бензема
1452 минуты назадLive
Джонсон набрал 11 очков за дубль «Ипсвичу». Полузащитник «Тоттенхэма» впервые в году забил в АПЛ
53 минуты назадФэнтези
«Шэньхуа» Слуцкого забил победные голы на 7-й добавленной минуте в двух матчах подряд. Андре Луис принес победы в Суперкубке и 1-м туре Суперлиги
6сегодня, 18:05
«Лилль» обыграл «Монако» благодаря дублю Харальдссона – 2:1. Команда Головина опустилась на 5-е место в Лиге 1
2сегодня, 17:57
«МЮ» пропустил больше всех с угловых в этой АПЛ наряду с «Вулвс» – 11 голов. Команда повторила антирекорд сезона-2023/24
5сегодня, 17:49
«Милан» не забил «Торино» пенальти за игру рукой Педерсена. Милинкович-Савич отбил удар Пулишича
1сегодня, 17:49
Дукуре набрал 10 очков за 1+1 с «МЮ». Полузащитника «Эвертона» выбрали 35 человек
сегодня, 17:28Фэнтези
«Милан» пропустил после ошибки Меньяна на 5-й минуте игры с «Торино»: вратарь выбил в своего защитника на выходе – мяч отскочил в ворота. Майк ошибся и в матче с «Фейеноордом»
3сегодня, 17:19