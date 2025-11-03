Джо Коул: «Абрамович редко появлялся в нашей жизни. После поражения от «Интера» он спросил, кто мы – топ-игроки или просто игроки с топ-зарплатой. Это единственный раз, когда я видел его злым»

Джо Коул поделился воспоминаниями о временах Роман Абрамовича в «Челси».

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул рассказал о том, как Роман Абрамович участвовал в жизни клуба.

«В тот вечер, когда мы обыграли «Арсенал» на «Хайбери» и вышли в полуфинал Лиги чемпионов в 2004 году, Роман Абрамович , как обычно, пришел в раздевалку со своей свитой. По его лицу было видно, что даже этот парень – как правило, невозмутимый и с каменным лицом – был, что называется, на седьмом небе. Как и мы.

И дело было не только в славе. Каждый из нас, игроков, получил бонус в размере 50 000 фунтов стерлингов за выход в полуфинал. Адриан Муту убавил музыку и крикнул: «Двойные премиальные!» Все ребята посмотрели на Романа. Кто-то начал издавать тот протяжный звук, который обычно делает толпа, и мы все подхватили – низкое «ооооооо», которое становилось все громче и громче.

«Двойные премиальные!» – крикнул Роман в знак согласия. Раздевалка буквально взорвалась. Муту снова убавил музыку и крикнул: «Двойные двойные!» Мы повернулись к Роману, но его ребята уже выпроваживали его из комнаты, прежде чем он пообещал выложить еще миллион фунтов.

Я знаю, о чем думают некоторые из вас: жадные футболисты. Миллиардеры, разбрасывающиеся деньгами. Возможно, вы думаете, что мы так и не выиграли полуфинал у «Монако» в 2004 году. И вы правы в этом. Но ситуация складывалась именно так. Однако нам так и не выплатили двойные премиальные. Оказывается, изменение графика выплат в середине сезона полностью противоречит правилам.

Роман редко появлялся в жизни игроков «Челси ». Мы часто виделись с ним после матчей. Однажды в 2010 году, после того как мы проиграли в Лиге чемпионов «Интеру», которым в тот момент руководил Жозе Моуринью, он собрал нас вместе, чтобы прямо спросить, кто мы – топ-игроки или просто игроки с топ-зарплатой. Это был единственный раз за семь лет, когда я видел, чтобы он обращался к нам как к коллективу. Кроме того, это был единственный раз, когда я видел его злым», – написал Коул в своей автобиографии.