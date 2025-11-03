Джеррард вновь отказал «Спартаку». Он не хочет работать в России из-за международной обстановки («СЭ»)

Стивен Джеррард вновь отказал «Спартаку».

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард снова отверг возможность возглавить «Спартак ».

По информации «Спорт-Экспресса», представители московского клуба вернулись к кандидатуре английского тренера, с чьими агентами контактировали в августе.

Позиция Джеррарда не изменилась: он не хочет рассматривать варианты работы в России из-за международной обстановки.

Последним местом работы Джеррарда был саудовский «Аль-Иттифак», который он возглавлял с июля 2023 года по январь 2025-го.