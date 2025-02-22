Матч окончен
«МЮ» спасся в матче с «Эвертоном», уступая 0:2. Бруну забил со штрафного на 72-й, Угарте – с игры на 80-й
«Эвертон» упустил победу над «Манчестер Юнайтед» в 26-м туре АПЛ.
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
«МЮ» уступал 0:2 к 72-й минуте, но сумел отыграться благодаря голам Бруну Фернандеша, который забил прямым ударом со штрафного, и Мануэля Угарте.
Англия. Премьер-лига 22 февраля 12:30
26 турГудисон Парк
Матч завершен
2 - 2
1.85XG0.45
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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