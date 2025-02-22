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  • «МЮ» спасся в матче с «Эвертоном», уступая 0:2. Бруну забил со штрафного на 72-й, Угарте – с игры на 80-й
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«МЮ» спасся в матче с «Эвертоном», уступая 0:2. Бруну забил со штрафного на 72-й, Угарте – с игры на 80-й

«Эвертон» упустил победу над «Манчестер Юнайтед» в 26-м туре АПЛ.

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«МЮ» уступал 0:2 к 72-й минуте, но сумел отыграться благодаря голам Бруну Фернандеша, который забил прямым ударом со штрафного, и Мануэля Угарте.

Англия. Премьер-лига 22 февраля 12:30
26 тур
Гудисон Парк
Эвертон
Матч завершен
2 - 2
1.85XG0.45
Манчестер Юнайтед
Коэффициенты
Матч окончен
90’
Оби-Мартин
Гарнер   Ироэгбунам
81’
Дукуре   Алькарас
81’
80’
  Угарте
Янг
79’
72’
  Бруну Фернандеш
70’
Мазрауи   Йоро
70’
Хейлунд   Оби-Мартин
Гарнер
63’
62’
Каземиро   Гарначо
Линдстрем   Янг
54’
2тайм
Перерыв
О'Брайен
45’
  Дукуре
33’
  Бету
19’
Эвертон:
Пикфорд, Миколенко, Брэнтуэйт, Тарковски, О'Брайен, Гуйе, Гарнер (Ироэгбунам, 81), Харрисон, Дукуре (Алькарас, 81), Линдстрем (Янг, 54), Бету, Жоау Виржиния, Бегович, Кин, Янг, Диксон, Алькарас, Ироэгбунам, Хит, Шериф
1тайм
Манчестер Юнайтед:
Онана, де Лигт, Магуайр, Мазрауи (Йоро, 70), Бруну Фернандеш, Зиркзе, Доргу, Каземиро (Гарначо, 62), Угарте, Диогу Далот, Хейлунд (Оби-Мартин, 70), Грачик, Харрисон, Линделеф, Йоро, Хевен, Эриксен, Коне, Гарначо, Оби-Мартин

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoМанчестер Юнайтед
онлайны
logoпремьер-лига Англия
logoЭвертон
logoБету Бетункал
logoАбдулай Дукуре
logoМануэль Угарте
logoБруну Фернандеш
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