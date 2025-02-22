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Рэшфорд сделал два ассиста Асенсио в матче с «Челси». У обоих первые голевые действия в «Вилле»

Маркус Рэшфорд и Марко Асенсио сделали первые голевые действия за «Астон Виллу».

Клуб из Бирмингема обыграл «Челси» (2:1) в матче 26-го тура АПЛ.

В сегодняшнем матче Асенсио сделал дубль – вингер, арендованный у «ПСЖ», сравнял счет на 57-й минуте, а затем забил победный гол «Астон Виллы» на 89-й. Оба мяча испанец забил после ассистов Маркуса Рэшфорда, перешедшего на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

Для обоих футболистов матч с «Челси» стал 4-м в составе «Астон Виллы».

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoМаркус Рэшфорд
logoПСЖ
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoАстон Вилла
logoЧелси
logoМарко Асенсио
logoлига 1 Франция
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