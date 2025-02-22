Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого на 97-й минуте вырвал победу в 1-м матче сезона! Спортс’’ показывал игру

«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Чанчунь Ятай» в 1-м туре чемпионата Китая.

Андре Луис забил победный мяч на седьмой добавленной минуте. Ранее счет открыл форвард «Шэньхуа» Сауло Минейро, нападающий «Чанчуня» Тань Лун сравнял в конце 1-го тайма.

Спортс’’ показал игру, смотрите ее с комментарием Артема Терентьева, Вадима Лукомского и Ивана Зуенко.

«Шанхай» в прошлом сезоне финишировал 2-м, «Чанчунь» – 9-м.

Таблица чемпионата Китая

Статистика чемпионата Китая