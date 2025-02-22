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Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого на 97-й минуте вырвал победу в 1-м матче сезона! Спортс’’ показывал игру

«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Чанчунь Ятай» в 1-м туре чемпионата Китая.

Андре Луис забил победный мяч на седьмой добавленной минуте. Ранее счет открыл форвард «Шэньхуа» Сауло Минейро, нападающий «Чанчуня» Тань Лун сравнял в конце 1-го тайма.

Спортс’’ показал игру, смотрите ее с комментарием Артема Терентьева, Вадима Лукомского и Ивана Зуенко.

«Шанхай» в прошлом сезоне финишировал 2-м, «Чанчунь» – 9-м.

Таблица чемпионата Китая

Статистика чемпионата Китая

Китай. Суперлига 22 февраля 12:00
1 тур
Shanghai Stadium
Шанхай Шэньхуа
Матч завершен
2 - 1
-XG-
Чанчунь Ятай
Коэффициенты
Матч окончен
  Андре Луис
90’
Цзян Шэнлун
90’
90’
Се Хуэй
81’
Сюй Юэ   Яо Сюйчэнь
Манафа   Ван Шилун
77’
73’
У Якэ
61’
Чжао Инцзе   Берич
61’
Туди   Сипрьен
Ян Хаоюй   Гао Тяньи
57’
54’
Чжао Инцзе
48’
Туди
2тайм
Перерыв
42’
  Тань Лун
32’
Сюй Хаофэн
  Сауло Минейро
29’
Шанхай Шэньхуа:
Бао Ясюн, Чжу Чэньцзе, Цзян Шэнлун, Чхан Шиничхи, Манафа (Ван Шилун, 77), Амаду, Жоау Карлуш, У Си, Ян Хаоюй (Гао Тяньи, 57), Андре Луис, Сауло Минейро, Сюэ Цинхао, Чжоу Чжэнкай, Цзинь Шунькай, Ян Цзэсян, Ай Ди, Ван Шилун, Сюй Хаоян, Се Пэнфэй, Гао Тяньи, Йеннарис, Ван Хайцзянь, Хань Цзявэнь
1тайм
Чанчунь Ятай:
У Якэ, Ли Шэньюань, Росич, Сунзу, Сюй Хаофэн, Туди (Сипрьен, 61), Пяо Таоюй, Чжао Инцзе (Берич, 61), Сюй Юэ (Яо Сюйчэнь, 81), Тань Лун, Омоиджуанфо, Ван Чжифэн, Ван Яопэн, Jing, Xuan, Сунь Циньхань, Сунь Голян, Абдугени, Чжан Хуачэнь, Яо Сюйчэнь, Сипрьен, Берич, Тянь Юйда
Опубликовал: Вадим Высоцкий
logoЧанчунь Ятай
logoЛеонид Слуцкий
logoШанхай Шэньхуа
logoвысшая лига Китай
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