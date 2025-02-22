Матч окончен
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого на 97-й минуте вырвал победу в 1-м матче сезона! Спортс’’ показывал игру
«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Чанчунь Ятай» в 1-м туре чемпионата Китая.
Андре Луис забил победный мяч на седьмой добавленной минуте. Ранее счет открыл форвард «Шэньхуа» Сауло Минейро, нападающий «Чанчуня» Тань Лун сравнял в конце 1-го тайма.
Спортс’’ показал игру, смотрите ее с комментарием Артема Терентьева, Вадима Лукомского и Ивана Зуенко.
«Шанхай» в прошлом сезоне финишировал 2-м, «Чанчунь» – 9-м.
Китай. Суперлига 22 февраля 12:00
1 турShanghai Stadium
Матч завершен
2 - 1
-XG-
Опубликовал: Вадим Высоцкий
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