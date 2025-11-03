Бителло пока не думал о паспорте РФ: «Посмотрим, появится ли такая возможность. Я хорошо освоился, нравится атмосфера здесь»
Бителло пока не задумывался о получении гражданства России.
Бителло оценил вероятность получения российского гражданства.
«Не знаю. Пока что я только продлил контракт [до 2031 года]. Могу поговорить со своими представителями. Но все это постепенно. Нужно посмотреть, появится ли такая возможность. Если да, то мне нужно все обдумать, оценить ситуацию в целом, но это зависит не только от меня.
Я доволен, я хорошо освоился. Мне нравится атмосфера, все здесь. У меня никогда не было никаких проблем. Конечно, сейчас меня не радуют результаты нашей команды, мы занимаем не свое место в таблице, нужно продолжать работать», – сказал хавбек «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости