2

Бителло пока не думал о паспорте РФ: «Посмотрим, появится ли такая возможность. Я хорошо освоился, нравится атмосфера здесь»

Бителло пока не задумывался о получении гражданства России.

Бителло оценил вероятность получения российского гражданства.

«Не знаю. Пока что я только продлил контракт [до 2031 года]. Могу поговорить со своими представителями. Но все это постепенно. Нужно посмотреть, появится ли такая возможность. Если да, то мне нужно все обдумать, оценить ситуацию в целом, но это зависит не только от меня.

Я доволен, я хорошо освоился. Мне нравится атмосфера, все здесь. У меня никогда не было никаких проблем. Конечно, сейчас меня не радуют результаты нашей команды, мы занимаем не свое место в таблице, нужно продолжать работать», – сказал хавбек «Динамо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
logoБителло
logoпремьер-лига Россия
натурализация
logoДинамо Москва
