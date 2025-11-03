Первак о «Спартаке» в матче с «Краснодаром»: «Команда не готова, а тренер опять что-то бурчит, руками машет. Беспредел по отношению к игрокам. Игра была в одну калитку. Это жуть!»

Юрий Первак считает, что у «Спартака» не было шансов в матче с «Краснодаром».

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак высказался о поражении московского клуба от «Краснодара» в 14-м туре Мир РПЛ (1:2).

«Игра против «Краснодара » была полностью провалена, тактический план Станковича был провален совсем. На поле была одна команда. Спартаковцы жаловались, но они сами играли грубо. Судья Левников их просто пожалел, да и Станковича он пожалел. Игра была в одну калитку.

«Краснодар» и «Спартак» – команды разного уровня, показалось, что это так. Команда не готова, а тренер опять что-то бурчит, руками машет. Это беспредел по отношению к футболистам. Не знаю, за кого они уже играют. Барко вообще выключили полностью до его паса в голову Ливаю. Игры нет совсем у «Спартака ».

Я не понимаю, что Станкович там рассказывает. Жаль ребят, кто поехал смотреть эту игру. Это жуть! Страшно просто становится. Опустошение полное», – сказал Первак.

«Спартак» ничему не учится. «Краснодар» даже не напрягался