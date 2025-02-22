СКА проиграл 4 из 7 последних матчей. Команда Ротенберга – 5-я на Западе
СКА потерпел 4 поражения в 7 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга проиграла «Куньлуню» со счетом 4:6 в домашнем матче.
СКА имеет в активе 71 балл после 58 игр и занимает 5-е место в таблице Западной конференции.
«Куньлунь» выиграл 3 из 5 последних матчей. Команда тренера Михаила Кравеца набрала 55 очков в 58 играх и идет 9-й на Западе.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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