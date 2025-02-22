Александр Тихонов: «Была бы моя воля, я бы давно поставил китайскую стену от прибалтов. Ни газа им, ни нефти – ничего»

Александр Тихонов призвал «поставить китайскую стену» от стран Балтии.

«Скандинавы всегда высказывались против России во все времена. Норвежцы даже высказались против того, чтобы российские фигуристы выступали, хотя в Норвегии фигурного катания нет.

Сейчас была у меня серьезная пресс-конференция, где я сказал, что у России нет друзей. Нам пора подумать о себе. Мы говорили, что Финляндия – наши братья, прибалты. Где они все?

Пока экономическая зависимость была от России, они все были нашими друзьями и братьями. Теперь мы почувствовали, что нас хотят вычеркнуть из истории. Уничтожаются памятники, уничтожается история.

Вы посмотрите, особенно Норвегия полита кровью наших солдат. Я и тех, других, и третьих зову просто отмороженные. И была бы моя воля, я бы там давно поставил китайскую стену от прибалтов. Ни газа им, ни нефти – ничего», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.