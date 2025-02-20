Реванш Бетербиева и Бивола в Эр-Рияде – подробности боя: где смотреть, во сколько начало

22 февраля в Эр-Рияде пройдет вечер бокса, который возглавит бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом .

В прямом эфире поединок покажет Первый канал и онлайн-сервис Okko. Главное событие начнется не раньше 23:00 по мск. Следить за событиями турнира можно в нашем онлайне .

В октябре-2024 Бетербиев победил Бивола решением большинства судей и стал первым абсолютом из России в эпоху четырех поясов.

Что нужно Бетербиеву и Биволу для победы в реванше?