Реванш Бетербиева и Бивола в Эр-Рияде – подробности боя: где смотреть, во сколько начало
22 февраля в Эр-Рияде пройдет вечер бокса, который возглавит бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
В прямом эфире поединок покажет Первый канал и онлайн-сервис Okko. Главное событие начнется не раньше 23:00 по мск. Следить за событиями турнира можно в нашем онлайне.
В октябре-2024 Бетербиев победил Бивола решением большинства судей и стал первым абсолютом из России в эпоху четырех поясов.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
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