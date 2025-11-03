  • Спортс
  Литвинов о 6-м месте «Спартака»: «Впереди игры с теми, кто выше нас в таблице. Заберем очки – поправим ситуацию»
Литвинов о 6-м месте «Спартака»: «Впереди игры с теми, кто выше нас в таблице. Заберем очки – поправим ситуацию»

Руслан Литвинов: «Спартак» может поправить турнирную ситуацию.

Руслан Литвинов считает, что «Спартак» может подняться выше в таблице. После 14 туров красно-белые занимают в РПЛ 6-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.

— Вы отпустили еще дальше конкурентов. Ситуация поправима?

— Тяжелая ситуация. Говорю со своей стороны, со стороны ребят. Все пытаются отдать себя. Надо почувствовать вкус победы, впереди отрезок, который может исправить многое. Много игр с командами, которые выше нас в таблице. Если заберем там очки, то можно поправить ситуацию.

— «Спартак» можно еще назвать претендентом на чемпионство?

— Еще очень много игр, любая команда может быть претендентом на чемпионство, — сказал защитник «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
