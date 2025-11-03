Батраков, Сергеев, Агкацев, Воробьев, Бориско номинированы на приз Winline игроку месяца в РПЛ
Названы претенденты на приз лучшему игроку месяца в Мир РПЛ.
Премьер-лига огласила имена номинантов на приз Winline игроку месяца по итогам октября.
На награду претендуют 5 футболистов:
Алексей Батраков, «Локомотив» (3 матча, 2 гола, 2 голевые передачи);
Иван Сергеев, «Динамо» (3 матча, 2 гола, 2 голевые передачи);
Дмитрий Воробьев, «Локомотив» (3 матча, 2 гола, 1 голевая передача);
Станислав Агкацев, «Краснодар» (3 матча, 3 сухих);
Максим Бориско, «Балтика» (3 матча, 3 сухих).
Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов «Матч Премьер». Если во всех голосованиях победили разные участники, лучшим становится победитель опроса среди экспертов РПЛ.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт РПЛ
