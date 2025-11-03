  • Спортс
Батраков, Сергеев, Агкацев, Воробьев, Бориско номинированы на приз Winline игроку месяца в РПЛ

Названы претенденты на приз лучшему игроку месяца в Мир РПЛ.

Премьер-лига огласила имена номинантов на приз Winline игроку месяца по итогам октября. 

На награду претендуют 5 футболистов:

Алексей Батраков, «Локомотив» (3 матча, 2 гола, 2 голевые передачи);

Иван Сергеев, «Динамо» (3 матча, 2 гола, 2 голевые передачи);

Дмитрий Воробьев, «Локомотив» (3 матча, 2 гола, 1 голевая передача);

Станислав Агкацев, «Краснодар» (3 матча, 3 сухих);

Максим Бориско, «Балтика» (3 матча, 3 сухих).

Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов «Матч Премьер». Если во всех голосованиях победили разные участники, лучшим становится победитель опроса среди экспертов РПЛ.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт РПЛ
