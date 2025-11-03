Дмитриев о разбитом окне автобуса «Спартака»: «Непонятно, что прилетело. На камень не похоже. Страшновато было»

Игорь Дмитриев: в окно автобуса «Спартака» прилетело непонятно что.

Игорь Дмитриев рассказал о разбитом окне автобуса «Спартака».

Инцидент произошел перед гостевым матчем красно-белых с «Краснодаром » (1:2) в РПЛ .

— Вы были тем, кто сидел у разбитого окна?

— Да. Страшновато [было]. Непонятно, что прилетело. Потому что на камень не похоже, – сказал хавбек «Спартака ».