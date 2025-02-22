Мичков – первая звезда матча против «Эдмонтона». У форварда «Филадельфии» гол и 2 ассиста при полезности +5

Матвей Мичков признан первой звездой в матче против «Эдмонтона».

«Филадельфия » победила «Ойлерс» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ .

На 3-й минуте игры 20-летний форварда «Флайерс» Матвей Мичков открыл счет в этом матче. Ему ассистировали Скотт Лоутон и Егор Замула .

Во втором периоде россиянин отметился двумя результативными передачами. На счету Мичкова стало 39 (17+22) очков в текущем сезоне.

Он был признан первой звездой встречи. Форварды «Флайерс» Оуэн Типпет и Шон Кутюрье стали 2-й и 3-й звездами соответственно.