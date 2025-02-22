Мичков – первая звезда матча против «Эдмонтона». У форварда «Филадельфии» гол и 2 ассиста при полезности +5
Матвей Мичков признан первой звездой в матче против «Эдмонтона».
«Филадельфия» победила «Ойлерс» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
На 3-й минуте игры 20-летний форварда «Флайерс» Матвей Мичков открыл счет в этом матче. Ему ассистировали Скотт Лоутон и Егор Замула.
Во втором периоде россиянин отметился двумя результативными передачами. На счету Мичкова стало 39 (17+22) очков в текущем сезоне.
Он был признан первой звездой встречи. Форварды «Флайерс» Оуэн Типпет и Шон Кутюрье стали 2-й и 3-й звездами соответственно.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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