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Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Дженоа», «Милан» уступил «Торино», «Лацио» сыграл вничью с «Венецией»

В Италии проходят матчи 26-го тура Серии А.

В пятницу «Лечче» проиграл «Удинезе» (0:1).

В субботу «Милан» уступил «Торино» (1:2), «Интер» дома встречается с «Дженоа».

В воскресенье «Наполи» приедет в гости к «Комо», «Ювентус» – к «Кальяри», а «Аталанта» – к «Эмполи».

В понедельник «Рома» примет «Монцу».

Чемпионат Италии

26-й тур

Италия. Серия А 22 февраля 14:00
26 тур
Пьерлуиджи Пенцо
Венеция
Матч завершен
0 - 0
1.02XG0.97
Лацио
Коэффициенты
Матч окончен
90’
Дзакканьи
Конде
90’
Николусси-Кавилья   Конде
87’
Шингтьен
86’
84’
Диа   Тшауна
Эллертссон
78’
Марич   Филя
77’
Думбия   Бузио
76’
Ористанио   Йебоа
76’
Николусси-Кавилья
75’
56’
Нослин   Педро
56’
Нуну Тавареш   Ладзари
Маркандалли   Шингтьен
55’
47’
Гендузи
2тайм
Перерыв
40’
Деле-Баширу   Белаэн
Венеция:
Раду, Канде, Идзес, Маркандалли (Шингтьен, 55), Ористанио (Йебоа, 76), Эллертссон, Кике Перес, Николусси-Кавилья (Конде, 87), Думбия (Бузио, 76), Дзербин, Марич (Филя, 77), Йоронен, Гранди, Хапс, Дзампано, Шингтьен, Шверко, Карбони, Бузио, Йебоа, Конде, Бьяркасон, Данкан, Эль-Хаддад, Гюткьяер, Филя
1тайм
Лацио:
Мандас, Нуну Тавареш (Ладзари, 56), Романьоли, Хила, Марушич, Деле-Баширу (Белаэн, 40), Гендузи, Дзакканьи, Диа (Тшауна, 84), Исаксен, Нослин (Педро, 56), Фурланетто, Проведель, Жиго, Габаррон, Провстгор, Белаэн, Ибрагимович, Ладзари, Педро, Тшауна
Италия. Серия А 22 февраля 14:00
26 тур
Эннио Тардини
Парма
Матч завершен
2 - 0
1XG1.25
Болонья
Коэффициенты
Матч окончен
84’
Моро   Фергюсон
84’
Бекема   Домингес
Бонни   Пеллегрино
80’
Альмквист   Левик
80’
Эстевес   Камара
80’
  Зом
79’
74’
Побега   Фаббиан
68’
Калабрия
66’
Миранда   Ликояннис
66’
Камбьяги   Орсолини
Канчельери   Ман
65’
Канчельери
50’
Альмквист
47’
2тайм
Перерыв
  Бонни
37’
Бернабе   Эстевес
5’
Парма:
Судзуки, Валери, Валенти, Балог, Дель Прато, Зом, Кейта, Бернабе (Эстевес, 5), Альмквист (Левик, 80), Бонни (Пеллегрино, 80), Канчельери (Ман, 65), Марконе, Корви, Левик, Трабукки, Эстевес (Камара, 80), Эно, Камара, Пликко, Ондрейка, Пеллегрино, Хадж Мохамед, Ман
1тайм
Болонья:
Равалья, Миранда (Ликояннис, 66), Лукуми, Бекема (Домингес, 84), Калабрия, Побега (Фаббиан, 74), Моро (Фергюсон, 84), Фройлер, Камбьяги (Орсолини, 66), Кастро, Ндойе, Скорупски, Баньолини, Эрлич, Казале, Ликояннис, Де Сильвестри, Эль-Аззузи, Фергюсон, Эбишер, Фаббиан, Орсолини, Даллинга, Домингес
Италия. Серия А 22 февраля 17:00
26 тур
Олимпико ди Торино
Торино
Матч завершен
2 - 1
0.58XG3.36
Милан
Коэффициенты
Матч окончен
88’
Хименес   Камарда
88’
Хименес   Чуквуэзе
Бираги   Дембеле
82’
  Гинейтис
76’
74’
  Рейндерс
Педерсен   Валюкевич
70’
Риччи   Линетти
70’
Казадеи   Гинейтис
70’
70’
Жоау Феликс   Соттиль
Элмаз   Карамо
59’
54’
Муса   Абрахам
46’
Рафаэл Леау   Фофана
2тайм
Перерыв
Риччи
27’
16’
Муса
  Тиав
5’
Торино:
Милинкович-Савич, Бираги (Дембеле, 82), Коко, Марипан, Педерсен (Валюкевич, 70), Казадеи (Гинейтис, 70), Риччи (Линетти, 70), Элмаз (Карамо, 59), Влашич, Лазаро, Санабрия, Палеари, Доннарумма, Валюкевич, Дембеле, Гинейтис, Линетти, Mullen, Карамо, Салама, Адамс
1тайм
Милан:
Меньян, Тео, Павлович, Тиав, Хименес (Чуквуэзе, 88), Рейндерс, Муса (Абрахам, 54), Рафаэл Леау (Фофана, 46), Жоау Феликс (Соттиль, 70), Пулишич, Хименес (Камарда, 88), Спортьелло, Торрьяни, Томори, Бартезаги, Габбия, Фофана, Бондо, Терраччано, Чуквуэзе, Камарда, Соттиль, Абрахам
Италия. Серия А 22 февраля 19:45
26 тур
Сан-Сиро
Интер
Второй тайм
0 - 0
0.28XG0.23
0′
Дженоа
Коэффициенты
Корреа   Тареми
46’
2тайм
Перерыв
Интер:
Жозеп Мартинес, Бастони, Ачерби, Павар, Аслани, Мхитарян, Барелла, Димарко, Думфрис, Мартинес, Корреа (Тареми, 46), Taho, Каллигарис, де Врей, Биссек, Дармиан, Зелиньски, Фраттези, Чалханоглу, Залевски, Арнаутович, Тареми
1тайм
Дженоа:
Леали, Аарон Мартин, Васкес, Бани, Сабелли, Френдруп, Мазини, Миретти, Эхатор, Дзаноли, Пинамонти, Зигрист, Соммарива, де Винтер, Нортон-Каффи, Маттурро, Отоа, Онана, Малиновский, Каса, Жуниор Мессиас, Экубан, Корне, Вентурино
Италия. Серия А 23 февраля 11:30
26 тур
Stadio Giuseppe Sinigaglia
Комо
До матча
-XG-
Наполи
Коэффициенты
Италия. Серия А 23 февраля 14:00
26 тур
Марк Антонио Бентегоди
Верона
До матча
-XG-
Фиорентина
Коэффициенты
Италия. Серия А 23 февраля 17:00
26 тур
Карло Кастеллани
Эмполи
До матча
-XG-
Аталанта
Коэффициенты
Италия. Серия А 23 февраля 19:45
26 тур
Сарденья
Кальяри
До матча
-XG-
Ювентус
Коэффициенты
Италия. Серия А 24 февраля 19:45
26 тур
Олимпийский стадион
Рома
До матча
-XG-
Монца
Коэффициенты
Италия. Серия А 21 февраля 19:45
26 тур
виа дель Маре
Лечче
Матч завершен
0 - 1
0.29XG1.96
Удинезе
Коэффициенты
Матч окончен
Гильбер   Данилу Вейга
89’
Моренте   Жослен
82’
77’
Эккеленкамп   Атта
77’
Кристенсен   Эхизибуэ
77’
Ловрич   Саррага
Пьерре   Ребич
72’
67’
Пайеро
66’
Ловрич
Бериша
65’
65’
Санчес   Пайеро
Пьеротти   Карлссон
46’
Рафья   Бериша
46’
2тайм
Перерыв
36’
Лукка   Браво
32’
  Лукка
31’
Лукка
Лечче:
Фальконе, Галло, Жан, Баскиротто, Гильбер (Данилу Вейга, 89), Пьерре (Ребич, 72), Кулибали, Моренте (Жослен, 82), Рафья (Бериша, 46), Пьеротти (Карлссон, 46), Крстович, Фрюхтль, Самооя, Гашпар, Данилу Вейга, Габриэл, Сала, Бериша, Рамадани, Каба, Ребич, Жослен, Бурнете, Карлссон
1тайм
Удинезе:
Сава, Камара, Соле, Бийол, Кристенсен (Эхизибуэ, 77), Эккеленкамп (Атта, 77), Карлстрем, Ловрич (Саррага, 77), Товен, Лукка (Браво, 36), Санчес (Пайеро, 65), Пьяна, Паделли, Эхизибуэ, Кабаселе, Джанетти, Земура, Пайеро, Саррага, Атта, Пафунди, Модешту, Дэвис, Браво

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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logoИнтер
logoВерона
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