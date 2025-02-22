Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Дженоа», «Милан» уступил «Торино», «Лацио» сыграл вничью с «Венецией»

В Италии проходят матчи 26-го тура Серии А.

В пятницу «Лечче » проиграл «Удинезе » (0:1).

В субботу «Милан » уступил «Торино » (1:2), «Интер » дома встречается с «Дженоа».

В воскресенье «Наполи» приедет в гости к «Комо», «Ювентус» – к «Кальяри», а «Аталанта» – к «Эмполи».

В понедельник «Рома» примет «Монцу».

Чемпионат Италии

26-й тур

Италия. Серия А 22 февраля 14:00 26 тур Эннио Тардини Парма Матч завершен 2 - 0 1 XG 1.25 Болонья Коэффициенты Матч окончен 84’ Моро Фергюсон 84’ Бекема Домингес Бонни Пеллегрино 80’ Альмквист Левик 80’ Эстевес Камара 80’ Зом

79’ 74’ Побега Фаббиан 68’ Калабрия 66’ Миранда Ликояннис 66’ Камбьяги Орсолини Канчельери Ман 65’ Канчельери 50’ Альмквист 47’ 2 тайм Перерыв Бонни

37’ Бернабе Эстевес 5’ Парма: Судзуки, Валери, Валенти, Балог, Дель Прато, Зом, Кейта, Бернабе (Эстевес, 5), Альмквист (Левик, 80), Бонни (Пеллегрино, 80), Канчельери (Ман, 65), Марконе, Корви, Левик, Трабукки, Эстевес (Камара, 80), Эно, Камара, Пликко, Ондрейка, Пеллегрино, Хадж Мохамед, Ман 1 тайм Болонья: Равалья, Миранда (Ликояннис, 66), Лукуми, Бекема (Домингес, 84), Калабрия, Побега (Фаббиан, 74), Моро (Фергюсон, 84), Фройлер, Камбьяги (Орсолини, 66), Кастро, Ндойе, Скорупски, Баньолини, Эрлич, Казале, Ликояннис, Де Сильвестри, Эль-Аззузи, Фергюсон, Эбишер, Фаббиан, Орсолини, Даллинга, Домингес

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А