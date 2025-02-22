Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Дженоа», «Милан» уступил «Торино», «Лацио» сыграл вничью с «Венецией»

В Италии проходят матчи 26-го тура Серии А.
В пятницу «Лечче» проиграл «Удинезе» (0:1).
В субботу «Милан» уступил «Торино» (1:2), «Интер» дома встречается с «Дженоа».
В воскресенье «Наполи» приедет в гости к «Комо», «Ювентус» – к «Кальяри», а «Аталанта» – к «Эмполи».
В понедельник «Рома» примет «Монцу».
Чемпионат Италии
26-й тур
Коэффициенты Венеция:
Раду, Канде, Идзес, Маркандалли (Шингтьен, 55), Ористанио (Йебоа, 76), Эллертссон, Кике Перес, Николусси-Кавилья (Конде, 87), Думбия (Бузио, 76), Дзербин, Марич (Филя, 77), Йоронен, Гранди, Хапс, Дзампано, Шингтьен, Шверко, Карбони, Бузио, Йебоа, Конде, Бьяркасон, Данкан, Эль-Хаддад, Гюткьяер, Филя
Лацио:
Мандас, Нуну Тавареш (Ладзари, 56), Романьоли, Хила, Марушич, Деле-Баширу (Белаэн, 40), Гендузи, Дзакканьи, Диа (Тшауна, 84), Исаксен, Нослин (Педро, 56), Фурланетто, Проведель, Жиго, Габаррон, Провстгор, Белаэн, Ибрагимович, Ладзари, Педро, Тшауна
Коэффициенты Парма:
Судзуки, Валери, Валенти, Балог, Дель Прато, Зом, Кейта, Бернабе (Эстевес, 5), Альмквист (Левик, 80), Бонни (Пеллегрино, 80), Канчельери (Ман, 65), Марконе, Корви, Левик, Трабукки, Эстевес (Камара, 80), Эно, Камара, Пликко, Ондрейка, Пеллегрино, Хадж Мохамед, Ман
Болонья:
Равалья, Миранда (Ликояннис, 66), Лукуми, Бекема (Домингес, 84), Калабрия, Побега (Фаббиан, 74), Моро (Фергюсон, 84), Фройлер, Камбьяги (Орсолини, 66), Кастро, Ндойе, Скорупски, Баньолини, Эрлич, Казале, Ликояннис, Де Сильвестри, Эль-Аззузи, Фергюсон, Эбишер, Фаббиан, Орсолини, Даллинга, Домингес
Коэффициенты Торино:
Милинкович-Савич, Бираги (Дембеле, 82), Коко, Марипан, Педерсен (Валюкевич, 70), Казадеи (Гинейтис, 70), Риччи (Линетти, 70), Элмаз (Карамо, 59), Влашич, Лазаро, Санабрия, Палеари, Доннарумма, Валюкевич, Дембеле, Гинейтис, Линетти, Mullen, Карамо, Салама, Адамс
Милан:
Меньян, Тео, Павлович, Тиав, Хименес (Чуквуэзе, 88), Рейндерс, Муса (Абрахам, 54), Рафаэл Леау (Фофана, 46), Жоау Феликс (Соттиль, 70), Пулишич, Хименес (Камарда, 88), Спортьелло, Торрьяни, Томори, Бартезаги, Габбия, Фофана, Бондо, Терраччано, Чуквуэзе, Камарда, Соттиль, Абрахам
Коэффициенты Интер:
Жозеп Мартинес, Бастони, Ачерби, Павар, Аслани, Мхитарян, Барелла, Димарко, Думфрис, Мартинес, Корреа (Тареми, 46), Taho, Каллигарис, де Врей, Биссек, Дармиан, Зелиньски, Фраттези, Чалханоглу, Залевски, Арнаутович, Тареми
Дженоа:
Леали, Аарон Мартин, Васкес, Бани, Сабелли, Френдруп, Мазини, Миретти, Эхатор, Дзаноли, Пинамонти, Зигрист, Соммарива, де Винтер, Нортон-Каффи, Маттурро, Отоа, Онана, Малиновский, Каса, Жуниор Мессиас, Экубан, Корне, Вентурино
Коэффициенты Лечче:
Фальконе, Галло, Жан, Баскиротто, Гильбер (Данилу Вейга, 89), Пьерре (Ребич, 72), Кулибали, Моренте (Жослен, 82), Рафья (Бериша, 46), Пьеротти (Карлссон, 46), Крстович, Фрюхтль, Самооя, Гашпар, Данилу Вейга, Габриэл, Сала, Бериша, Рамадани, Каба, Ребич, Жослен, Бурнете, Карлссон
Удинезе:
Сава, Камара, Соле, Бийол, Кристенсен (Эхизибуэ, 77), Эккеленкамп (Атта, 77), Карлстрем, Ловрич (Саррага, 77), Товен, Лукка (Браво, 36), Санчес (Пайеро, 65), Пьяна, Паделли, Эхизибуэ, Кабаселе, Джанетти, Земура, Пайеро, Саррага, Атта, Пафунди, Модешту, Дэвис, Браво
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица Серии А
Статистика Серии А