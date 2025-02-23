Шестеркин пропустил 5 шайб с 16 бросков «Баффало» и был заменен в конце 1-го периода. У него 5 поражений в 6 последних играх

Игорь Шестеркин пропустил 5 голов и был заменен в конце 1-го периода.

Вратарь «Рейнджерс » отразил 11 бросков из 16 в матче с «Баффало» (2:8) и на 19-й минуте при счете 0:5 уступил место Джонатану Куику , который отбил 14 бросков из 17.

Шестеркин потерпел 5-е поражение в последних 6 играх чемпионата НХЛ . Всего в 40 матчах сезона у россиянина 18 побед при 90,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,98.