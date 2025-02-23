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  • Шестеркин пропустил 5 шайб с 16 бросков «Баффало» и был заменен в конце 1-го периода. У него 5 поражений в 6 последних играх
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Шестеркин пропустил 5 шайб с 16 бросков «Баффало» и был заменен в конце 1-го периода. У него 5 поражений в 6 последних играх

Игорь Шестеркин пропустил 5 голов и был заменен в конце 1-го периода.

Вратарь «Рейнджерс» отразил 11 бросков из 16 в матче с «Баффало» (2:8) и на 19-й минуте при счете 0:5 уступил место Джонатану Куику, который отбил 14 бросков из 17.

Шестеркин потерпел 5-е поражение в последних 6 играх чемпионата НХЛ. Всего в 40 матчах сезона у россиянина 18 побед при 90,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,98.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoИгорь Шестеркин
logoДжонатан Куик
logoРейнджерс
logoНХЛ
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