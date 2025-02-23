Шестеркин пропустил 5 шайб с 16 бросков «Баффало» и был заменен в конце 1-го периода. У него 5 поражений в 6 последних играх
Игорь Шестеркин пропустил 5 голов и был заменен в конце 1-го периода.
Вратарь «Рейнджерс» отразил 11 бросков из 16 в матче с «Баффало» (2:8) и на 19-й минуте при счете 0:5 уступил место Джонатану Куику, который отбил 14 бросков из 17.
Шестеркин потерпел 5-е поражение в последних 6 играх чемпионата НХЛ. Всего в 40 матчах сезона у россиянина 18 побед при 90,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,98.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости